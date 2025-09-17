Трамп намеренно выдвинул Европе нереальные условия, чтобы избежать санкций против РФ, - WSJ

Президент США Дональд Трамп, похоже, умышленно выдвинул Европейскому Союзу требования, которые блок не выполнит. Это даст ему возможность уклониться от введения новых санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Трамп, считают они, знал заранее, что страны ЕС не смогут или не захотят выполнять его требование. А поскольку Трамп требует, чтобы все страны Евросоюза прекратили покупать нефть из России, невыполнение требования даст ему возможность избежать усиления экономического давления на Россию.

Некоторые европейские дипломаты в разговоре с журналистами издания выразили уверенность в том, что требование Трампа для стран Европы об отказе от российских энергоносителей было выдвинуто умышленно.

Требования Трампа и ситуация с нефтью

Отметим, недавно Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы ввести "серьезные" санкции против России - при условии, что страны НАТО прекратят покупать у РФ энергоресурсы. Президент США раскритиковал Европу за "недостаточно жесткие санкции" против России и продолжение закупки российской нефти.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в свою очередь заявила, что предлагает ускорить постепенный отказ от импорта топлива из РФ, Ее заявление прозвучало после разговора с президентом США Дональдом Трампом.

К этой позиции присоединилась Варшава. В Польше призвали страны ЕС прекратить импорт российской нефти до конца 2026 года, чтобы перекрыть финансирование российской военной машины и помочь Украине закончить войну.

Однако в реальности ЕС вряд ли сможет отказаться от российской нефти и газа даже до 2027 года. До этого блок планировал полный отказ до 2028 года, но вынужден был ускориться из-за требований Трампа. Еще большее ускорение пока просто невозможно.