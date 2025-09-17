Польща закликала ЄС повністю відмовитися від російської нафти до кінця 2026 року

В Польщі закликали країни ЄС припинити імпорт російської нафти до кінця 2026 року, щоб перекрити фінансування російської військової машини та допомогти Україні закінчити війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики Польщі Мілоша Мотику, опубліковану The Guardian.

У листі, надісланому іншим міністрам енергетики ЄС незадовго після прильоту дронів РФ у Польщу, Мотика написав, що "поточні міжнародні обставини в поєднанні з необхідністю зміцнення стійкості європейських економік вимагають спільної відповіді". Він сказав, що зобов'язання дотримуватися терміну 2026 року "встановить чіткі терміни та продемонструє нашу рішучість досягти незалежності від поставок нафти, обтяжених політичними та стратегічними ризиками". Польща також закликала до "скоординованих компенсаційних механізмів", які допомогли б надати альтернативу російським енергоресурсам для тих країн, які найбільше цього потребують.