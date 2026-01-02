Трамп і прем’єрка Японії зустрінуться на тлі ескалації навколо Тайваню

Прем'єр-міністр Санае Такаїчі та президент США Дональд Трамп ввечері 2 січня провели телефонні переговори. Офіційно обговорювалася можливість візиту Такаїчі до США навесні 2026 року - але могли обговорювати й Тайвань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на японське видання Japan Times .

Офіційно прем'єр повідомила пресі, що привітала Трампа з 250-річчям Сполучених Штатів, обговорила з ним союзницькі відносини США та Японії та можливий її візит до США навесні 2026 року.

" Президент Трамп знову запросив мене відвідати Сполучені Штати, і ми домовилися розробити конкретні умови для мого візиту цієї весни", - сказала вона.

Проте Такаїчі уникла чіткої відповіді щодо того, чи обговорювалися питання китайських навчань навколо Тайваню, які пройшли на початку тижня. За словами прем'єра Японії, вона та Трамп " обмінялися думками, зосередившись на Індо-Тихоокеанському регіоні, та підтвердили тісну координацію... в умовах поточної міжнародної ситуації".

Видання нагадує, що Китай поспіхом влаштував навколо Тайваню навчання "Місія правосуддя 2025" наприкінці 2025 року. Вони стали першими навчаннями після того, як Японія у листопаді припустила, що може втрутитися, якщо Китай спробує розпочати військові дії проти Тайваню.

Коментарі Такаїчі викликали істерику в Пекіні, де вимагали в японської прем'єрки забрати свої слова назад та всіляко погрожували Японії. Проте Токіо відмовився відступати - навіть попри те, що США несподівано відреагували дуже стримано.

"Військова діяльність і риторика Китаю щодо Тайваню та інших країн регіону безпідставно посилюють напруженість... Ми закликаємо Пекін проявити стриманість, припинити військовий тиск на Тайвань і натомість розпочати змістовний діалог", - заявив речник Державного департаменту Томас Піготт після того, як Японія та інші країни наприкінці грудня висловили занепокоєність навчаннями НВАК навколо Тайваню.