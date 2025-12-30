Голова МЗС Китаю заявив про плани "возз'єднання" з Тайванем і пригрозив США
Китай хоче "повного возз'єднання" з Тайванем і даватиме "жорстку відсіч" тим країнам, які допомагають острову зброєю.
Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.
Ван І піддав критиці "про-незалежні сили на Тайвані" і керівництво Японії за "відкрите оскарження суверенітету Китаю". За його словами, нинішні лідери Японії нібито відкрито кидають виклик територіальному суверенітету Китаю, історичним підсумкам Другої світової війни та повоєнному міжнародному порядку.
"У відповідь на триваючі провокації про-незалежних сил на Тайвані та масштабні продажі американської зброї Тайваню ми маємо рішуче протистояти цьому і дати жорстку відсіч", - сказав глава китайського МЗС.
Також він знову підтвердив прагнення Китаю до "повного возз'єднання" з Тайванем.
Нова допомога Тайваню від США
Нагадаємо, у грудні Держдеп США оголосив, що Тайвань отримає пакет озброєнь вартістю понад 11 млрд доларів. Це найбільший продаж американської зброї Тайваню. Поставки включають ракети, безпілотники, артилерійські системи та військове програмне забезпечення.
США відповідно до свого законодавства зобов'язані надавати Тайваню засоби для самооборони. Президент США Дональд Трамп навіть вимагає від Тайваню закуповувати більше американської військової техніки, заявляючи, що острів має витрачати на оборону до 10% свого ВВП.
У відповідь на таке рішення Китай у понеділок розпочав дводенні військові навчання навколо Тайваню. Ці маневри також значною мірою розглядаються як відповідь Санае Такаїті, новому прем'єр-міністру Японії, яка минулого місяця викликала невдоволення Пекіна, натякнувши на можливе військове втручання Японії через Тайвань.