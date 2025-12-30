Китай проводить масштабні військові навчання навколо Тайваню

Навколо Тайваню різко загострилася військова активність: масштабні маневри КНР торкнулися моря і повітря, викликавши стурбованість регіону і пильну увагу міжнародних спостерігачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію інформаційного агентства Reuters.

Китай провів тривалі бойові стрільби навколо Тайваню, задіявши авіацію, флот і десантні сили.

Навчання стали другим днем наймасштабніших маневрів Пекіна за останній час і були спрямовані на відпрацювання сценаріїв блокади острова з півночі та півдня.

Бойові стрільби проходили одразу в кількох районах у морі та повітряному просторі поблизу Тайваню та узбережжя Китаю.

Відпрацювання блокадних і ударних сценаріїв

Китайські військові заявили, що в рамках навчань підрозділи ВМС і ВПС відпрацьовують удари по морських і повітряних цілях, а також протичовнові операції.

За даними джерел, окремо моделювали атаки по наземних об'єктах, включно із системами озброєнь американського виробництва, що перебувають на озброєнні Тайваню.

Навчання отримали назву "Місія правосуддя 2025" і стартували незабаром після оголошення США про рекордний пакет військової допомоги Тайбею.

За оцінками аналітиків, нинішні маневри стали найбільшими за охопленням і близькістю до острова за останні роки.

Реакція Тайваню і контроль ситуації

Тайванська влада уважно відстежує дії Китаю, зокрема можливі пуски ракет над територією острова.

Президент Тайваню Лай Цзін-де заявив, що навчання КНР "не відповідають поведінці, якої очікують від відповідальної великої держави", наголосивши при цьому на готовності сил оборони захистити острів без прагнення до ескалації.

Міністерство оборони Тайваню підтвердило проведення бойових стрільб поблизу північного узбережжя, зазначивши, що частина зон, оголошених Пекіном, перетинається з територіальними водами острова.

Фактор безпеки регіону

Попри активність китайських сил, серйозних збоїв у міжнародних авіарейсах зафіксовано не було, хоча низку маршрутів було скориговано.

У прибережній зоні тривало маневрування кораблів берегової охорони, які вступали в тактичне протистояння з тайванськими суднами.

Тайванські служби наголошують, що контролюють ситуацію і готові до подальшого розвитку подій.