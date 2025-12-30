Трамп висловився про нові військові навчання Китаю поблизу Тайваню
Президент США Дональд Трамп применшив значення нових військових маневрів Китаю поблизу Тайваню, назвавши їх рутинними навчаннями, які Пекін проводить у регіоні вже багато років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Трамп висловився після того, як Китай оголосив про початок масштабних маневрів поблизу Тайваню, що, за даними Пекіна, включають бойові стрільби.
Навчання стартували невдовзі після того, як США оголосили про один із найбільших пакетів військової допомоги для Тайбея.
Відповідаючи на запитання журналістів, Трамп наголосив на своїх чудових" відносинах із головою КНР Сі Цзіньпіном:
"У мене чудові стосунки з президентом Сі, і він нічого мені про це не казав. Я, звісно, бачив, що відбувається, але він нічого не повідомляв. І я не вірю, що він збирається це робити", - сказав Трамп під час пресконференції разом із прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.
Президент США також зазначив, що китайські військово-морські навчання поблизу Тайваню не є новиною.
"Вони проводять морські навчання в цьому районі вже 20 років", - додав Трамп.
Що передувало
Нагадаємо, вчора, 29 грудня, кілька підрозділів Східного командування Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) почали військові навчання під назвою "Місія правосуддя 2025". Маневри проходять навколо Тайваню.
Як повідомляють ЗМІ, навколо Тайваню різко загострилася військова активність: масштабні маневри КНР торкнулися моря і повітря, викликавши стурбованість регіону і пильну увагу міжнародних спостерігачів.
Також стало відомо, що США затвердили найбільший в історії пакет військової допомоги для Тайваню. Його сума складе 11,1 мільярда доларів, а саме рішення вважається наймасштабнішим за всю історію американсько-тайванських відносин.
Варто нагадати, що влада КНР вважає Тайвань своєю територією та не виключає використання сили для його захоплення. У свою чергу, Тайвань вважає себе незалежною державою, має власну конституцію та демократично обраних лідерів.