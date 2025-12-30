Трамп висловився про нові військові навчання Китаю поблизу Тайваню

Президент США Дональд Трамп применшив значення нових військових маневрів Китаю поблизу Тайваню, назвавши їх рутинними навчаннями, які Пекін проводить у регіоні вже багато років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Трамп висловився після того, як Китай оголосив про початок масштабних маневрів поблизу Тайваню, що, за даними Пекіна, включають бойові стрільби.

Навчання стартували невдовзі після того, як США оголосили про один із найбільших пакетів військової допомоги для Тайбея.

Відповідаючи на запитання журналістів, Трамп наголосив на своїх чудових" відносинах із головою КНР Сі Цзіньпіном:

"У мене чудові стосунки з президентом Сі, і він нічого мені про це не казав. Я, звісно, бачив, що відбувається, але він нічого не повідомляв. І я не вірю, що він збирається це робити", - сказав Трамп під час пресконференції разом із прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.

Президент США також зазначив, що китайські військово-морські навчання поблизу Тайваню не є новиною.

"Вони проводять морські навчання в цьому районі вже 20 років", - додав Трамп.