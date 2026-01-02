ua en ru
Трамп и премьер Японии встретятся на фоне эскалации вокруг Тайваня

Япония, США, Пятница 02 января 2026 19:58
Трамп и премьер Японии встретятся на фоне эскалации вокруг Тайваня Иллюстративное фото: Япония активно поддерживает Тайвань (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Премьер-министр Санаэ Такаичи и президент США Дональд Трамп вечером 2 января провели телефонные переговоры. Официально обсуждалась возможность визита Такаичи в США весной 2026 года - но могли обсуждать и Тайвань.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на японское издание Japan Times.

Официально премьер сообщила прессе, что поздравила Трампа с 250-летием Соединенных Штатов, обсудила с ним союзнические отношения США и Японии и возможный ее визит в США весной 2026 года.

"Президент Трамп снова пригласил меня посетить Соединенные Штаты, и мы договорились разработать конкретные условия для моего визита этой весной", - сказала она.

Однако Такаичи избежала четкого ответа относительно того, обсуждались ли вопросы китайских учений вокруг Тайваня, которые прошли в начале недели. По словам премьера Японии, она и Трамп "обменялись мнениями, сосредоточившись на Индо-Тихоокеанском регионе, и подтвердили тесную координацию... в условиях текущей международной ситуации".

Издание напоминает, что Китай в спешке устроил вокруг Тайваня учения "Миссия правосудия 2025" в конце 2025 года. Они стали первыми учениями после того, как Япония в ноябре предположила, что может вмешаться, если Китай попытается начать военные действия против Тайваня.

Комментарии Такаичи вызвали истерику в Пекине, где требовали у японского премьера забрать свои слова обратно и всячески угрожали Японии. Однако Токио отказался отступать - даже несмотря на то, что США неожиданно отреагировали очень сдержанно.

"Военная деятельность и риторика Китая в отношении Тайваня и других стран региона безосновательно усиливают напряженность... Мы призываем Пекин проявить сдержанность, прекратить военное давление на Тайвань и вместо этого начать содержательный диалог", - заявил представитель Государственного департамента Томас Пиготт после того, как Япония и другие страны в конце декабря выразили обеспокоенность учениями НОАК вокруг Тайваня.

Китайская истерика-2025: почему Пекин начал учения

Пекин своими спешно устроенными учениями отреагировал на объявление США о том, что Тайвань получит пакет вооружений стоимостью более 11 млрд долларов, среди которых ракеты, беспилотники, артиллерийские системы и военное программное обеспечение.

Масштабные срочные внеочередные военные учения вокруг Тайваня коснулись как моря, так и воздуха, что привело к выражению беспокойства западными странами и Японией. Впервые китайские учения коснулись 24-мильной особой зоны вокруг Тайваня.

Но президент США Дональд Трамп преуменьшил значение новых военных маневров Китая, назвав их рутинными учениями, которые Пекин проводит в регионе уже много лет. А в Китае в свою очередь агрессивно отреагировали на критику со стороны цивилизованных государств, заявив, что хотят "полного воссоединения" с Тайванем и будут давать "жесткий отпор" тем странам, которые помогают острову оружием.

