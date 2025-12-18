Найбільша в історії: США схвалили військову допомогу Тайваню на тлі напруженості з Китаєм

США затвердили найбільший в історії пакет військової допомоги для Тайваню. Його сума складе 11,1 мільярда доларів, а саме рішення вважається наймасштабнішим за всю історію американсько-тайванських відносин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Це вже другий пакет постачання озброєння Тайваню, ухвалений з моменту приходу до влади у Вашингтоні президента Дональда Трампа. Озброєння надається острову на тлі посилення військового та дипломатичного тиску з боку Китаю. В межах пакета Тайваню передадуть низку видів озброєнь, зокрема:

реактивні системи залпового вогню HIMARS;

артилерію;

протитанкові ракети Javelin;

новітні безпілотники Altius;

спорядження, боєприпаси та запасні частини для іншої військової техніки.

Угода ще повинна пройти етап схвалення з боку Конгресу США. Пентагон вже заявив, що постачання відповідають "національним, економічним і безпековим інтересам Сполучених Штатів".

Модернізація оборони

Для Тайваню постачання матимуть вирішальне значення - щоб підтримувати оборонний потенціал острова. Оборона Тайваню заснована та асиметричній моделі війни - використання мобільних, недорогих та ефективних систем ураження.

"Сполучені Штати продовжують допомагати Тайваню у підтримці достатніх можливостей самооборони, швидкому нарощуванні потужної сили стримування та використанні переваг асиметричної війни, що формує основу для підтримки регіонального миру та стабільності", - офіційно повідомило міністерство оборони Тайваню.