Глава Пентагону пообіцяв найінтенсивніші удари по Ірану за весь час операції

15:13 10.03.2026 Вт
2 хв
Найважчий день для Ірану, за словами Гегсета, ще попереду
aimg Ірина Глухова
Глава Пентагону пообіцяв найінтенсивніші удари по Ірану за весь час операції Фото: глава Пентагону Піт Гегсет (Getty Images)

Міністр оборони США Піт Гегсет пообіцяв завдати найінтенсивніших ударів по Ірану за весь час проведення військової операції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Хегсета.

Читайте також: Нова гра Путіна: Кремль почав енергетичний шантаж, поки палає Близький Схід

Очільник Пентагону під час пресконференції, прокоментував подальші дії США. За словами Гегсета, "сьогодні знову буде найінтенсивніший день ​​ударів по Ірану".

Міністр оборони США також повторив звинувачення на адресу Тегерана, заявивши, що Іран нібито завдає ударів, використовуючи об'єкти соціальної інфраструктури, включаючи школи та лікарні.

"47 років ці варварські дикуни з іранського режиму вбивають наших братів по зброї - моїх хлопців, ваших хлопців, наших хлопців", - заявив Гегсет.

Конфлікт на Близькому Сході

Нагадаємо, з 28 лютого США разом з Ізраїлем проводять військову операцію проти Ірану під назвою "Епічна лють".

У відповідь іранський режим завдає ударів по країнах Близького Сходу. Під атаками опинилися Кувейт, Саудівська Аравія, Катар, ОАЕ, Йорданія, Азербайджан та навіть Туреччина.

Так, вчора, 9 березня. Міноборони Туреччини повідомило, що системи ППО НАТО перехопили балістичну ракету, випущену з Ірану, яка увійшла в повітряний простір країни.

Її уламки впали на безлюдній території поблизу Газіантепа, жертв і руйнувань немає. Це вже другий подібний інцидент: аналогічне перехоплення ракет сталося 4 березня.

Крім того, було завдано удару по британській військовій базі на Кіпрі, що викликало серйозне занепокоєння в Європі та змусило союзників готуватися до можливого загострення ситуації.

Варто додати, що у США вже не вперше заявляють про посилення атак на Іран.

Зокрема, міністр фінансів США Скотт Бессент анонсував бомбардувальну операцію, спрямовану на знищення об’єктів і заводів, пов’язаних із виробництвом ракет.

Крім того, президент США Дональд Трамп обіцяв завдати потужного удару по Ірану.

