Трамп хоче, щоб кораблі США проходили через Панамський і Суецький канали без плати

Президент США Дональд Трамп вважає, що американським військовим і комерційним кораблям мають дозволити безкоштовно проходити через Панамський і Суецький канали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис американського лідера на Truth Social.
Також Трамп розповів, що дав доручення державному секретарю Марко Рубіо у терміновому порядку взятися за відповідне питання.
Так, вказується у заяву американського президента, він "попросив держсекретаря Марко Рубіо негайно подбати про цю ситуацію".
Крім того, Трамп висловив думку, що "ці канали не існували б без Сполучених Штатів Америки".
Панамський канал перетинає найвужчу частину перешийка між Північною та Південною Америкою, що дозволяє кораблям швидше пересуватися між Атлантичним і Тихим океанами.
Через Панамський канал щороку здійснюється близько 40% контейнерних перевезень США
Нагадаємо, що Штати завершили будівництво цього каналу на початку 20 століття, але в 1999 році офіційний Вашингтон передав контроль над даним стратегічно важливим водним шляхом Панамі.
Також зазначимо, що президент США Трамп неодноразово заявляв, що хоче "повернути" Панамський канал під контроль Штатів. Зокрема, у розмові з представниками ЗМІ він не виключав можливість використання економічної чи військової сили для відновлення контролю над каналом.
Крім того, Трамп розповідав про "порушення домовленостей" і стверджував, що Китай нібито "керує" Панамським каналом.
Своєю чергою президент Панами Хосе Рауль Муліно наголошував, що саме його країна керує канало. Так, Муліно акцентував, що канал "є і залишатиметься Панамським".
На початку лютого до Панами з візитом вирушив державний секретар США Марко Рубіо, який на зустрічі з президентом Муліно висунув ультиматум щодо Панамського каналу. А вже після візиту Рубіо президент Панами погодився не продовжувати домовленостей із Китаєм.
6 лютого у Держдепі США заявили, що Панама скасувала збори за проходження каналом для суден уряду Штатів. Але того ж дня Панама спростувала заяву США про безкоштовний транзит каналом для американських суден.
Додамо, у березня американські ЗМІ писали, що США готують плани для посилення військової присутності у Панамі.
А вже 10 квітня стало відомо, що Панама та США підписали угоди про безпеку та співробітництво в регіоні, але питання про контроль над каналом залишилося невизначеним - Панама заявила, що Штати визнали її контроль над каналом, а от в Пентагоні сказали, що США "допомагають повернути Панамський канал від впливу комуністичного Китаю".
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