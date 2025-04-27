Трамп хочет, чтобы корабли США проходили через Панамский и Суэцкий каналы без платы

Также Трамп рассказал, что дал поручение государственному секретарю Марко Рубио в срочном порядке взяться за соответствующий вопрос.

Так, указывается в заявление американского президента, он "попросил госсекретаря Марко Рубио немедленно позаботиться об этой ситуации".

Кроме того, Трамп выразил мнение, что "эти каналы не существовали бы без Соединенных Штатов Америки".

Панамский канал пересекает самую узкую часть перешейка между Северной и Южной Америкой, что позволяет кораблям быстрее передвигаться между Атлантическим и Тихим океанами.

Через Панамский канал ежегодно осуществляется около 40% контейнерных перевозок США

Напомним, что Штаты завершили строительство этого канала в начале 20 века, но в 1999 году официальный Вашингтон передал контроль над данным стратегически важным водным путем Панаме.

Вопрос контроля над Панамским каналом

Также отметим, что президент США Трамп неоднократно заявлял, что хочет "вернуть" Панамский канал под контроль Штатов. В частности, в разговоре с представителями СМИ он не исключал возможность использования экономической или военной силы для восстановления контроля над каналом.

Кроме того, Трамп рассказывал о "нарушении договоренностей" и утверждал, что Китай якобы "управляет" Панамским каналом.

В свою очередь президент Панамы Хосе Рауль Мулино подчеркивал, что именно его страна руководит каналом. Так, Мулино акцентировал, что канал "есть и будет оставаться Панамским".

В начале февраля в Панаму с визитом отправился государственный секретарь США Марко Рубио, который на встрече с президентом Мулино выдвинул ультиматум по Панамскому каналу. А уже после визита Рубио президент Панамы согласился не продлевать договоренности с Китаем.

6 февраля в Госдепе США заявили, что Панама отменила сборы за прохождение по каналу для судов правительства Штатов. Но в тот же день Панама опровергла заявление США о бесплатном транзите по каналу для американских судов.

Добавим, в марте американские СМИ писали, что США готовят планы для усиления военного присутствия в Панаме.

А уже 10 апреля стало известно, что Панама и США подписали соглашения о безопасности и сотрудничестве в регионе, но вопрос о контроле над каналом остался неопределенным - Панама заявила, что Штаты признали ее контроль над каналом, а вот в Пентагоне сказали, что США "помогают вернуть Панамский канал от влияния коммунистического Китая".