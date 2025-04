Панама заявила, що США визнали її контроль над каналом: що каже Вашингтон

Міністр громадської безпеки Панами Френк Абрего на прес-конференції разом з міністром оборони США Пітом Гегсетом заявив журналістам, що глава Пентагону після приватної зустрічі з вищими посадовими особами Панами "визнав суверенітет Панами над Панамським каналом".

В іспаномовній версії спільної американсько-панамської заяви центральноамериканська країна заявила, що глава Міноборони США "визнає лідерство та невід'ємний суверенітет Панами над Панамським каналом і прилеглими районами".

Разом з тим англійська версія заяви, опублікованої Пентагоном, не містила цієї фрази щодо контролю Панами над водним шляхом.

Американські ЗМІ звертають увагу, що подібна розбіжність виникла після попередньої риторики президента США Дональда Трампа, який погрожував, що Вашингтон візьме контроль над водним шляхом, щоб захистити його від контролю Китаю.

Однак Панама, своєю чергою, заперечує, що Пекін контролює життєво важливий судноплавний шлях.

Як заявив у середу Гегсет, США "допомагають повернути Панамський канал від впливу комуністичного Китаю". Зокрема, він оголосив про розширення партнерства між США та Панамою для забезпечення безпеки Панамського каналу з метою протидії "зловмисному впливу" КНР у регіоні.

"Зростаючий і ворожий контроль (Китаю) над стратегічною землею та критичною інфраструктурою в цій півкулі не може і не витримає", - додав очільник Пентагону.

Гегсет, який перебував у Панамі на триденній конференції з питань безпеки, також оголосив про розширення партнерства під час спільної прес-конференції з міністром громадської безпеки Панами Френком Абрего.

"Панамський канал є ключовою територією, яка має бути забезпечена Панамою разом з Америкою, а не Китаєм", - наголосив глава Пентагону.

Він додав, що незадовго до прес-конференції США та Панама підписали меморандум про взаєморозуміння щодо спільної діяльності у сфері безпеки в регіоні, і що незабаром буде підписано додаткову декларацію щодо безпеки та експлуатації Панамського каналу.

Ця декларація, сказав Гегсет, забезпечить основу для американських військових кораблів і допоміжних кораблів, щоб "першими і вільними" подорожувати через канал.

Глава Міноборони США також розповів, що підписаний меморандум прокладе шлях для підвищення рівня спільних навчань між двома країнами та покращить загальну взаємосумісність між їхніми збройними силами шляхом відновлення ротаційної спільної присутності на кількох раніше діючих військових об'єктах США.

Американська преса при цьому пише, що глава Пентагону, здається, ухилився від питання про те, чи визнають США суверенітет Панами над каналом, позаяк він заявив, що "ми точно розуміємо, що Панамський канал знаходиться в Панамі, і захист панамського суверенітету від зловмисного впливу є важливим".

Гегсет пояснив, що коли Трамп сказав, що США заберуть Панамський канал, він мав на увазі те, що "ми забираємо канал від китайського впливу, що передбачає партнерство зі Сполученими Штатами та Панамою".

