США готують плани для посилення військової присутності у Панамі, - NBC News
США готують плани для посилення військової присутності в Панамі. Це частина стратегії адміністрації американського президента Дональда Трампа.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на NBC News.
За словами двох американських чиновників, Білий дім доручив американським військовим розробити варіанти збільшення присутності американських військ у Панамі для досягнення мети президента Трампа щодо "повернення" Панамського каналу.
Видання зауважило, що під час спільного звернення до Конгресу минулого тижня Трамп заявив, що "для подальшого зміцнення нашої національної безпеки моя адміністрація поверне собі Панамський канал".
Наразі, за даними анонімних джерел відомо, що командування США розробляє потенційні плани, які варіюються від більш тісного партнерства з панамськими військовими до менш вірогідного варіанту силового захоплення Панамського каналу американськими військами.
Водночас анонімні чиновники зауважили, що, те, чи буде застосована військова сила, залежить від того, наскільки панамські військові погодяться на партнерство з США.
Анонімні джерела наголосили, що мета адміністрації Трампа - збільшити військову присутність США в Панамі, щоб зменшити вплив Китаю в цій країні.
Співпраця США та Панами
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп зробив кілька заяв щодо наміру повернути контроль США над Панамським каналом. Він також, зокрема, відмовився виключити можливе застосування військової сили для цього. Трамп, серед іншого, говорив про "порушення домовленостей" і стверджував, що Китай нібито "керує" каналом.
Висловлювання Трампа щодо Панамського каналу викликали критику з боку латиноамериканських держав в Америці та деяких інших країн.
Раніше президент Панами Хосе Рауль Муліно заявив, що країна керує каналом, відповідальним за світову торгівлю, включно зі Сполученими Штатами. Муліно наголосив, що канал "є і залишатиметься Панамським".
2 лютого до Панами з візитом вирушив державний секретар США Марко Рубіо. Під час зустрічі з президентом він висунув ультиматум щодо Панамського каналу.
Наступного дня стало відомо, що після візиту Рубіо президент Панами погодився не продовжувати домовленостей із Китаєм. Йдеться про китайську ініціативу "Один пояс, один шлях", а угода з КНР може бути розірвана раніше, ніж планується.
Минулого місяця міністр оборони США Піт Хегсет провів переговори з міністром громадської безпеки Панами Френком Алексісом Абрего, та з президентом Хосе Раулем Муліно.
Під час розмови сторони підтвердили прихильність країн захистити Панамський канал, а також "погодилися розширити співпрацю між армією США та силами безпеки Панами".
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