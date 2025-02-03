Після візиту Рубіо президент Панами погодився не продовжувати домовленостей із Китаєм
Панама не поновлюватиме меморандум про співпрацю з китайською ініціативою "Один пояс, один шлях". Угода з Китаєм може бути розірвана раніше, ніж планується.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Панами Рауля Муліно, якого цитує CNN.
Заява Муліно пролунала після того, як лише у неділю 47-й президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп знову заявив про бажання "повернути" Панамський канал й пригрозив "потужними" діями з боку Вашингтона через присутність Китаю навколо життєво важливої водної артерії.
"Китай керує Панамським каналом, який не був відданий Китаю, який був відданий Панамі нерозумно, але вони порушили угоду, і ми збираємося забрати його назад, або станеться щось дуже потужне", - заявив президент США.
Муліно, своєю чергою, запевнив у тому, що суверенітет Панами над Панамським каналом є незаперечним. Водночас його країна готова до діалогу щодо усунення занепокоєння США з приводу китайського впливу в регіоні.
Він відзначив, що уряд не поновлюватиме меморандум 2017 року про приєднання до китайської ініціативи "Один пояс, один шлях" й, можливо, угода буде розірвана раніше, ніж планувалось.
Зазіхання Трампа на Панамський канал
20 січня, у своїй інавгураційній промові Трамп заявив, що Штати планують встановити контроль над Панамським каналом. Ще тоді він стверджував про "порушення домовленостей" й те, що Китай нібито "керує" каналом. У відповідь на це Муліно заявив, що жодна держава не може втручатися в управління Панамським каналом.
Вчора, 2 лютого, до Панами з візитом вирушив державний секретар США Марко Рубіо. Під час зустрічі з президентом він висунув ультиматум щодо Панамського каналу.
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