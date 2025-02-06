Панама спростувала заяву США про безкоштовний транзит каналом для американських суден

У Державному департаменті Сполучених Штатів Америки (США) заявили про нібито безкоштовний транзит для американських урядових суден через Панамський канал. Але, це не відповідає дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт адміністрації Панамського каналу.

"У зв’язку з публікацією, поширеною Державним департаментом США, адміністрація Панамського каналу, яка має повноваження встановлювати тарифи та інші збори за прохід через канал, повідомляє, що не вносила жодних змін до них", - пише адміністрація Панамського каналу.

Водночас підкреслюється готовність до подальшого діалогу США, у тому ж числі, щодо питання проходження американських військових кораблів.

Питання контролю над Панамським каналом

Президент США Дональд Трамп раніше неодноразово заявляв про намір повернути контроль своєї країни над Панамським каналом. Він наголошував на нібито порушенні існуючих угод і стверджував, що Китай фактично керує цим стратегічно важливим об'єктом.

У відповідь на ці заяви очільник Панами Хосе Рауль Муліно запевнив, що контроль над каналом повністю належить його державі. Він підкреслив, що ця водна артерія, яка відіграє ключову роль у міжнародній торгівлі, зокрема для США, залишається під панамським управлінням і надалі.

На початку лютого до Панами з офіційним візитом прибув державний секретар США Марко Рубіо. Під час зустрічі з президентом країни він висунув ультиматум щодо подальшої долі Панамського каналу.

Уже після переговорів із представником американської влади Хосе Рауль Муліно ухвалив рішення не продовжувати домовленості з Китаєм.