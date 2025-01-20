Президент Панами відреагував на плани Трампа повернути контроль над Панамським каналом

Панамський канал буде і далі належати Панамі. Жодна держава не може втручатися в управління каналом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Панами Хосе Рауля Муліно.

Що сказав Трамп

Трамп під час інавгураційної промови заявив про те, що панамська влада не виконує свої обов'язки щодо управління Панамським каналом.

"Найважливіше, що Китай управляє каналом. Ми давали канал не Китаю, а Панамі, і ми повертаємо його назад", - наголосив американський президент.

Він додав, що Панама стягує занадто велику плату за прохід через канал з американських суден. Також це стосується кораблів ВМС США.

Реакція президента Панами

Глава панамської держави рішуче засудив таку заяву Трампа.

"Я повторюю те, що сказав у своєму зверненні до нації 22 грудня: канал належить і буде належати Панамі, і його управління залишатиметься під панамським контролем за дотримання постійного нейтралітету. Жодна держава у світі не може втручатися в управління каналом", - зазначив глава панамської держави.

Також він додав, що Панама з 1999 року відповідально керує Панамським каналом і розширює його в інтересах усього світу і торгівлі.

За словами Хосе Муліно, його країна користуватиметься міжнародним правом як способом регулювання відносин між країнами, зокрема зі США.

"Діалог - це завжди шлях до прояснення вищезазначених моментів без шкоди для наших прав, повного суверенітету і володіння нашим каналом", - додав він.