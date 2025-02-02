"Статус-кво неприйнятний". Рубіо висунув ультиматум щодо Панамського каналу

У неділю, 2 лютого, держсекретар США Марко Рубіо вирушив до Панами і зустрівся з президентом цієї країни Хосе Раулем Муліно. Під час зустрічі представник адміністрації Трампа висунув ультиматум щодо Панамського каналу.

Крім президента на зустрічі в Панама-Сіті був присутній і панамський глава МЗС Хав'єр Мартінес-Ачей, щоб обговорити критичні регіональні та глобальні проблеми. Під час бесіди Рубіо сказав їм двом, що президент США Дональд Трамп ухвалив попереднє рішення про те, що нинішнє становище впливу і контролю Комуністичної партії Китаю над районом Панамського каналу становить загрозу як для самого каналу, так і є порушенням Договору про постійний нейтралітет і експлуатацію об'єкта.

Також держсекретар США ясно дав зрозуміти, що цей статус-кво неприйнятний. У разі відсутності негайних змін США вживуть заходів, необхідних для захисту своїх прав відповідно до Договору.

Крім того, Рубіо наголосив на важливості спільних зусиль із припинення нелегальної міграційної кризи в півкулі та подякував Муліно за його підтримку спільної програми репатріації, яка скоротила нелегальну міграцію через Дар'єнський коридор.

"Секретар Рубіо висловив свою подяку за продуктивну дискусію і наголосив на прихильності Сполучених Штатів до того, щоб зробити обидві країни безпечнішими, сильнішими і процвітаючими. Він зазначив, що ця зустріч знаменує собою важливий крок у пожвавленні стратегічних відносин між Сполученими Штатами і Панамою відповідно до бачення президента Трампа", - додали на сайті Держдепартаменту США.