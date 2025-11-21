Трамп хоче мирної угоди між Україною і РФ до кінця 2025 року, - CNN

Мирний план США

Нагадаємо, мирний план Трампа складається з 28 пунктів, розроблених спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом. Імовірно, до написання документа причетні росіяни - на це вказують деякі дивні фрази у плані, а більшість пунктів категорично неприйнятні для України.

Сьогодні, 21 листопада джерела Sky News повідомили, що Зеленський та Трамп проведуть телефонну розмову щодо плану вже наступного тижня.

Ввечері п'ятниці, 21 листопада Володимир Зеленський звернувся до нації з приводу мирного плану США. Він підкреслив, що Україна зараз може опинитися перед дуже складним вибором і наразі один з найважчих моментів її історії.

Лідери європейських країн вже заявили, що мирний план США - це "капітуляція України", оскільки він не містить реальних поступок з боку РФ. Натомість європейські лідери готують власний варіант мирного плану.

