Трамп хочет мирного соглашения между Украиной и РФ до конца 2025 года, - CNN

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Американский лидер Дональд Трамп хочет, чтобы Украина и Россия заключили мирное соглашение до конца текущего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Источники издания сообщили, что президент США надеется на ускорение сроков окончания полномасштабной войны в Украине. Они также вспомнили слова Трампа о том, что этот конфликт "будет легко решить".

CNN отмечает, что администрация американского президента хочет договоренности о мирном соглашении между Украиной и РФ уже до конца этого года.

 

Мирный план США

Напомним, мирный план Трампа состоит из 28 пунктов, разработанных спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Предположительно, к написанию документа причастны россияне - на это указывают некоторые странные фразы в плане, а большинство пунктов категорически неприемлемы для Украины.

Сегодня, 21 ноября источники Sky News сообщили, что Зеленский и Трамп проведут телефонный разговор по плану уже на следующей неделе.

Вечером пятницы, 21 ноября Владимир Зеленский обратился к нации по поводу мирного плана США. Он подчеркнул, что Украина сейчас может оказаться перед очень сложным выбором и сейчас один из самых тяжелых моментов ее истории.

Лидеры европейских стран уже заявили, что мирный план США - это "капитуляция Украины", поскольку он не содержит реальных уступок со стороны РФ. Зато европейские лидеры готовят собственный вариант мирного плана.

Больше о "мирном плане США", его деталях, а также "агрессивном графике" - в отдельном материале РБК-Украина.

