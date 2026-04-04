Трамп готує великі чистки в адміністрації: хто під загрозою звільнення

16:30 04.04.2026 Сб
2 хв
Щоб врятувати ситуацію Трамп готує зміну міністрів
aimg Сергій Козачук
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість масштабних кадрових перестановок у своєму Кабінеті міністрів. Причиною став політичний тиск через війну з Іраном та падіння рейтингів напередодні проміжних виборів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Читайте також: Трамп відправив у відставку генпрокурора США: що могло стати причиною

Хто може піти у відставку

За даними джерел видання, під загрозою звільнення опинилися директор національної розвідки Тулсі Габбард та міністр торгівлі Говард Латнік.

Трамп нібито вже обговорював із союзниками кандидатури на заміну керівника розвідки, а Латнік стикається з критикою через старі зв'язки з Джеффрі Епштейном.

Ці кроки готуються після нещодавніх звільнень генерального прокурора Пем Бонді та міністра внутрішньої безпеки Крісті Ноем.

"Бонді - не остання", - зазначив один із посадовців Білого дому.

Причини незадоволення Трампа

Президент США розчарований тим, як медіа висвітлюють війну в Ірані, та вимагає більше позитивних новин.

П'ятитижневий конфлікт призвів до зростання цін на пальне та падіння рейтингу схвалення Трампа до 36% - найнижчого показника за поточний термін.

Його нещодавнє телезвернення до нації союзники вважають провальним, оскільки воно не дало відповідей на економічні питання виборців.

"Виборці терплять ідеологічні меседжі, але ціни на пальне вони відчувають одразу", - цитує видання слова одного з чиновників.

Кадрові чистки в адміністрації Трампа

Нагадаємо, останніми днями Білий дім сколихнула серія гучних кадрових рішень. Зокрема, 2 квітня Дональд Трамп відправив у відставку генерального прокурора США Пем Бонді. Попри звільнення, президент заявив, що для неї підготували нову посаду.

Вже наступного дня стало відомо, що Трамп допускає нові перестановки в адміністрації. За даними ЗМІ, це рішення назріло на тлі невдоволення роботою окремих відомств.

Крім того, під загрозою звільнення опинився і міністр сухопутних військ Ден Дрісколл, який є ключовим переговірником Трампа щодо України. Його прізвище фігурує серед кандидатів на "виліт" разом із іншими топпосадовцями США.

Росіяни атакували Київ дронами: в офісній будівлі спалахнула пожежа
