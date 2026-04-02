Трамп відправив у відставку генпрокурора США: що могло стати причиною

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американського лідера в соцмережі Truth Social і CNN .

За словами Трампа, Бонді - американська патріотка, яка протягом останнього року "сумлінно виконувала обов'язки генерального прокурора".

Американський лідер додав, що за Бонді "кількість убивств у США знизилася до найнижчого рівня з 1900 року".

"Ми любимо Пем, і вона перейде на нову, дуже потрібну і важливу посаду в приватному секторі, про яку буде оголошено в найближчому майбутньому, а наш заступник генерального прокурора, дуже талановитий і шанований юрист Тодд Бланш, обійме посаду виконувача обов'язків генерального прокурора", - зазначив він.

Ймовірна причина звільнення

Президент США не уточнив, чому саме він вирішив відправити у відставку свого генпрокурора.

Лише сьогодні CNN із посиланням на власні джерела писало про те, що Трамп таємно обговорював можливість звільнення Бонді "в приватних бесідах".

Джерела видання стверджують, що американський лідер був роздратований негативною реакцією своїх виборців на дії адміністрації у справі файлів Джеффрі Епштейна.

Також, за даними співрозмовників CNN, Трампу не подобалося, що Бонді недостатньо активно розслідує справи проти його політичних опонентів.

Журналісти уточнювали, що як кандидата на заміну Бонді американський лідер розглядає голову Агентства з охорони навколишнього середовища Лі Зелдіна.