ua en ru
Пт, 03 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Трамп допускає кадрові перестановки в адміністрації, - Politico

06:16 03.04.2026 Пт
2 хв
Перестановки торкнуться насамперед двох осіб
aimg Едуард Ткач
Трамп допускає кадрові перестановки в адміністрації, - Politico

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість нових кадрових перестановок в адміністрації після того, як добою раніше він звільнив генпрокуратуру США Пем Бонді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Читайте також: Сарказм чи попередження? Трамп "налякав" Рубіо відставкою

За словами джерел, Трамп висловив розчарування і невдоволення діями міністра торгівлі Говарда Лютника і міністра праці Лорі Чавес-ДеРемере.

"Він дуже злий і збирається переставляти людей", - сказав виданню чиновник з адміністрації.

CNN додало, що додаткові потенційні заходи вживають після відставки генпрокуратури Пем Бондії в четвер і колишнього міністра внутрішньої безпеки Крісті Ноем.

Поки що остаточного рішення щодо Чавеса-ДеРемера" і "Лутріка" ще не ухвалено. Трамп і раніше розглядав можливість звільнення, але потім відмовлявся від ідеї.

За словами одного з чиновників, потенційні перестановки зосереджені на членах Кабміну, які, на думку Трампа, "не справлялися зі своїми обов'язками або привертали до себе занадто багато негативної уваги".

CNN пише, що якщо Трамп все ж таки зважиться на кадрові перестановки в кабміні, тоді це може стати серйозною спробою перезавантаження для адміністрації, яка зіштовхнулася з тривожною політичною обстановкою.

Трамп звільняє чиновників

Нагадаємо, вчора 2 квітня Дональд Трамп звільнить Пем Бонді з посади генерального прокурора. Причину такого рішення він не назвав, але ЗМІ писали, що президент був роздратований негативною реакцією своїх виборців на дії адміністрації у справі Джеффрі Епштейна.

Також ми писали, що в серпні 2025 року Трамп звільнив главу Бюро трудової статистики після звіту щодо зайнятості. У документі були невтішні дані.

Крім того, у квітні 2025 року стало відомо, що Трамп звільнив кількох чиновників Ради безпеки. Таку пораду йому дала радикальна активістка та кінспірологиня Лора Лумер.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
РФ атакує Україну з вечора і на ранок: які міста під вогнем та що відомо про наслідки
