Трамп допускає кадрові перестановки в адміністрації, - Politico

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість нових кадрових перестановок в адміністрації після того, як добою раніше він звільнив генпрокуратуру США Пем Бонді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

За словами джерел, Трамп висловив розчарування і невдоволення діями міністра торгівлі Говарда Лютника і міністра праці Лорі Чавес-ДеРемере.

"Він дуже злий і збирається переставляти людей", - сказав виданню чиновник з адміністрації.

CNN додало, що додаткові потенційні заходи вживають після відставки генпрокуратури Пем Бондії в четвер і колишнього міністра внутрішньої безпеки Крісті Ноем.

Поки що остаточного рішення щодо Чавеса-ДеРемера" і "Лутріка" ще не ухвалено. Трамп і раніше розглядав можливість звільнення, але потім відмовлявся від ідеї.

За словами одного з чиновників, потенційні перестановки зосереджені на членах Кабміну, які, на думку Трампа, "не справлялися зі своїми обов'язками або привертали до себе занадто багато негативної уваги".

CNN пише, що якщо Трамп все ж таки зважиться на кадрові перестановки в кабміні, тоді це може стати серйозною спробою перезавантаження для адміністрації, яка зіштовхнулася з тривожною політичною обстановкою.