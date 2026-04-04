Трамп готовит большие чистки в администрации: кто под угрозой увольнения
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность масштабных кадровых перестановок в своем Кабинете министров. Причиной стало политическое давление из-за войны с Ираном и падения рейтингов накануне промежуточных выборов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Кто может уйти в отставку
По данным источников издания, под угрозой увольнения оказались директор национальной разведки Тулси Габбард и министр торговли Говард Латник.
Трамп якобы уже обсуждал с союзниками кандидатуры на замену руководителя разведки, а Латник сталкивается с критикой из-за старых связей с Джеффри Эпштейном.
Эти шаги готовятся после недавних увольнений генерального прокурора Пэм Бонди и министра внутренней безопасности Кристи Ноэм.
"Бонди - не последняя", - отметил один из чиновников Белого дома.
Причины недовольства Трампа
Президент США разочарован тем, как медиа освещают войну в Иране, и требует больше положительных новостей.
Пятинедельный конфликт привел к росту цен на топливо и падению рейтинга одобрения Трампа до 36% - самого низкого показателя за текущий срок.
Его недавнее телеобращение к нации союзники считают провальным, поскольку оно не дало ответов на экономические вопросы избирателей.
"Избиратели терпят идеологические месседжи, но цены на топливо они чувствуют сразу", - цитирует издание слова одного из чиновников.
Кадровые чистки в администрации Трампа
Напомним, в последние дни Белый дом всколыхнула серия громких кадровых решений. В частности, 2 апреля Дональд Трамп отправил в отставку генерального прокурора США Пэм Бонди. Несмотря на увольнение, президент заявил, что для нее подготовили новую должность.
Уже на следующий день стало известно, что Трамп допускает новые перестановки в администрации. По данным СМИ, это решение назрело на фоне недовольства работой отдельных ведомств.
Кроме того, под угрозой увольнения оказался и министр сухопутных войск Дэн Дрисколл, который является ключевым переговорщиком Трампа по Украине. Его фамилия фигурирует среди кандидатов на "вылет" вместе с другими топ-чиновниками США.