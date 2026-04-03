Під загрозою переговірник Трампа щодо України: які відставки "топів" можуть готувати в США

Адміністрацію президента США можуть залишити ще кілька топпосадовців після звільнення генпрокурора. Серед кандидатів - міністр сухопутних військ США Ден Дрісколл, якому Дональд Трамп доручив переговори з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Atlantic .

За даними джерел видання, наразі "ведуться активні обговорення" щодо можливого звільнення директора ФБР Кеша Пателя, а також міністра армії Дена Дрісколла і міністерки праці Лорі Чавес-Деремер.

При цьому конкретні терміни можливих відставок поки не визначені, а остаточного рішення глава держави ще не ухвалив.

Як зазначає видання, раніше Трамп неохоче звільняв високопосадовців, вважаючи це "поступкою демократам і медіа".

За інформацією журналістів, упродовж останніх місяців в адміністрації навіть діяв негласний принцип - не проводити кадрових змін до проміжних виборів.

Водночас, за даними The Atlantic, зниження підтримки президента після початку війни з Іраном могло змінити ці політичні розрахунки.

Варто додати, що у листопаді 2025 року до переговорного процесу між Україною та Росією несподівано долучився новий гравець - міністр сухопутних військ США (секретар армії) Деніел Дрісколл, який замінив Кіта Келлога.

Тоді Дрісколл представив президенту України Володимир Зеленський чорновий варіант нового мирного плану, після чого долучився до переговорів у Женева, де українська та американська делегації його доопрацювали.

Згодом він презентував напрацювання російській стороні в Абу-Дабі.