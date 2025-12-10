Трамп анонсував телефонну розмову для припинення боїв між Таїландом та Камбоджею

Трамп під час виступу в Пенсільванії 9 грудня заявив, що нібито вже зупинив "низку воєн", перш ніж торкнутися теми конфлікту в Південно-Східній Азії. Саме тоді він заявив, що йому доведеться "зробити телефонний дзвінок".

"Не хочу визнавати, що ця війна під назвою Камбоджа-Таїланд почалася сьогодні, а завтра мені доведеться зробити телефонний дзвінок. Хто ще міг би сказати, що я зателефоную і зупиню війну між двома дуже могутніми країнами, Таїландом і Камбоджею?", - заявив він.

Не все так просто

Втім, поки що незрозуміло, що вийде з ініціативи Трампа. У липні йому вдалося використати важіль торгівельних переговорів, щоб змусити обидві країни піти на мир. Але зараз ситуація дещо інша.

Зокрема міністр закордонних справ Таїланду Сіхасак Пхуангкеткеоу сказав, що не бачить потенціалу для переговорів у цьому прикордонному конфлікті, заявивши, що посередництво з боку третьої сторони не розглядається, а загроза тарифів не повинна використовуватися для тиску на його країну.

Щобільше, у заявах Таїланду чітко сказано, що мета його ударів - це послаблення здатності Камбоджі "здійснювати напади". Один з генералів тайської армії сказав, що удари повинні "надовго підірвати військовий потенціал Камбоджі".

На відміну від Таїланду, Камбоджа налаштована на мирне врегулювання - головний радник прем'єр-міністра Камбоджі Хун Мане сказав, що країна "готова до переговорів у будь-який час". Міністерство оборони Камбоджі зазначило, що не мало іншого виходу, окрім вжиття оборонних заходів.

Також Камбоджа звинуватила Таїланд у "безрозбірливому та жорстокому обстрілі цивільних житлових районів", внаслідок чого дев'ять осіб загинуло та 20 отримали поранення. Таїланд це відкидає.