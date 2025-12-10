Трамп анонсировал телефонный разговор для прекращения боев между Таиландом и Камбоджей

Трамп во время выступления в Пенсильвании 9 декабря заявил, что якобы уже остановил "ряд войн", прежде чем затронуть тему конфликта в Юго-Восточной Азии. Именно тогда он заявил, что ему придется "сделать телефонный звонок".

"Не хочу признавать, что эта война под названием Камбоджа-Таиланд началась сегодня, а завтра мне придется сделать телефонный звонок. Кто еще мог бы сказать, что я позвоню и остановлю войну между двумя очень могущественными странами, Таиландом и Камбоджей?", - заявил он.

Не все так просто

Впрочем, пока непонятно, что получится из инициативы Трампа. В июле ему удалось использовать рычаг торговых переговоров, чтобы заставить обе страны пойти на мир. Но сейчас ситуация несколько иная.

В частности министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткеоу сказал, что не видит потенциала для переговоров в этом пограничном конфликте, заявив, что посредничество со стороны третьей стороны не рассматривается, а угроза тарифов не должна использоваться для давления на его страну.

Более того, в заявлениях Таиланда четко сказано, что цель его ударов - это ослабление способности Камбоджи "совершать нападения". Один из генералов тайской армии сказал, что удары должны "надолго подорвать военный потенциал Камбоджи".

В отличие от Таиланда, Камбоджа настроена на мирное урегулирование - главный советник премьер-министра Камбоджи Хун Мане сказал, что страна "готова к переговорам в любое время". Министерство обороны Камбоджи отметило, что не имело другого выхода, кроме принятия оборонительных мер.

Также Камбоджа обвинила Таиланд в "безразборчивом и жестоком обстреле гражданских жилых районов", в результате чего девять человек погибли и 20 получили ранения. Таиланд это отвергает.