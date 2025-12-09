Мирна угода не працює? Що відомо про нові сутички на кордоні Таїланду та Камбоджі

Збройні сутички між Таїландом і Камбоджею тривають другий день поспіль, попри заклики США припинити бойові дії. Мирна угода, підтримана президентом США Дональдом Трампом, схоже, опинилася на межі зриву

РБК-Україна розповідає, що відбувається між Таїландом і Камбоджею.

За даними обох сторін, від початку останніх сутичок загинули щонайменше вісім людей. До вівторка, 9 грудня, бойові дії охопили нові ділянки спірного кордону, а в окремих районах пролунали звинувачення у ракетних ударах і атаках безпілотників.

Під час нового загострення конфлікту було евакуйовано близько 400 000 мешканців, які проживають уздовж кордону між двома країнами Південно-Східної Азії.

Глава МЗС Таїланду Сіхасак Пхуангкеткео припустив можливе подальше загострення, якщо бойові дії триватимуть "доти, доки ми не будемо впевнені, що наш суверенітет і територіальна цілісність у безпеці".

Конфлікт, що триває вже кілька десятиліть через спірні територіальні претензії вздовж 800-кілометрового кордону, став найінтенсивнішим між Таїландом і Камбоджею від часів п’ятиденного кривавого протистояння в липні.

Хитка мирна угода, підписана у жовтні за присутності президента США Дональда Трампа, який назвав її доказом своєї здатності зупиняти війни, ймовірно, опинилася під загрозою зриву.

Чому конфлікт спалахнув знову

Точні причини нового загострення залишаються невідомими, адже обидві сторони звинувачують одна одну в першому відкритті вогню. У ВПС Таїланду заявили, що Камбоджа стягнула до кордону важке озброєння та перекинула бойові підрозділи.

У Міністерстві оборони Камбоджі ці звинувачення відкинули. Камбоджійські військові, своєю чергою, заявили, що таїландські сили "впродовж багатьох днів здійснювали провокаційні дії", однак без уточнення деталей.

За інформацією тайських військових, у вівторок стрілянину зафіксували в шести з семи провінцій Таїланду, що межують із Камбоджею.

Військово-морські сили Таїланду повідомили, що камбоджійські війська відкривали вогонь по цивільних районах із важкого озброєння, зокрема з ракетних систем БМ-21. Також Бангкок звинувачує Камбоджу в розгортанні спецпідрозділів та снайперів на кордоні, облаштуванні окопів для укріплення позицій і вторгненні на територію Таїланду в прибережній провінції Трат. Це, за їхніми словами, "становить пряму та серйозну загрозу суверенітету країни".

Камбоджійська армія заявила у вівторок, що тайські військові "протягом усієї ночі безперервно обстрілювали" низку прикордонних районів, застосовуючи "великі бойові дрони" та "отруйний дим".

За даними Міністерства внутрішніх справ Камбоджі, загинули семеро цивільних, близько 20 людей отримали поранення. Таїланд повідомив про загибель одного свого військового.

Наскільки серйозним може стати загострення

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш і представники Європейського Союзу закликали сторони утриматися від ескалації. В адміністрації Трампа кажуть, що той прагне до повного припинення насильства та очікує, що уряди Камбоджі й Таїланду виконають свої зобов’язання щодо деескалації.

Однак, як пишуть низка ЗМІ, на місцях жодного послаблення напруги не спостерігається.

Сіхасак зазначив, що країна не виключає подальших ударів, наголосивши: військові дії триватимуть "доти, доки ми не будемо впевнені, що наш суверенітет і територіальна цілісність не під загрозою".

Прем’єр-міністр Таїланду Анутін Чарнвіракул у понеділок заявив журналістам у Бангкоку, що "Камбоджа повинна підкоритися Таїланду, якщо хоче припинення бойових дій". На запитання щодо підписаної в Малайзії мирної угоди, підтриманої Трампом, він відреагував: "Вже не пам’ятаю цього".

Хун Сен, впливовий колишній лідер Камбоджі та чинний голова Сенату, у вівторок написав у Facebook: "Наші збройні сили мають відповідати ударами на кожну атаку ворога".

Ці заяви лише підкреслюють глибоку недовіру між двома державами, яка триває ще з липневого конфлікту, коли загинули десятки людей, а приблизно 200 тисяч мешканців по обидва боки кордону були змушені покинути свої домівки.

Угода про перемир'я

Мирну угоду підписали у жовтні, і на церемонії був присутній Дональд Трамп, який сприяв укладенню домовленостей. Він тоді натякав, що не підпише торговельні угоди з жодною зі сторін у разі їхньої відмови.

Однак уже впродовж кількох тижнів після цього напруга лише зростала. У листопаді вибухнула міна, поранивши чотирьох тайських військових.

Після інциденту Таїланд заморозив роботу над реалізацією мирних домовленостей і звинуватив Камбоджу в порушенні спільної декларації через нібито встановлення нових мін. Камбоджа ці звинувачення відкидає. Також було зупинено процес дострокового звільнення 18 камбоджійських військовополонених, захоплених під час боїв у липні.

Для Трампа ця угода була представлена як значне дипломатичне досягнення і чергове підтвердження його масштабної, хоч часто й перебільшеної, кампанії з припинення міжнародних конфліктів.