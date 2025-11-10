ua en ru
Зусилля Трампа провалилися? Таїланд призупинив "мирну угоду" з Камбоджею

Бангкок, Понеділок 10 листопада 2025 15:59
UA EN RU
Зусилля Трампа провалилися? Таїланд призупинив "мирну угоду" з Камбоджею Фото: підписання мирної угоди прем'єром Таїланду Анутхіном Чанвіракуном та прем'єром Камбоджі Хуном Манетом (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Таїланд тимчасово зупинив свою участь у "мирній угоді" з Камбоджею. Документ лише два тижні тому підписали за участю президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

За інформацією видання, про припинення участі Таїланду в "мирній угоді" заявив представник уряду країни. За його словами, таке рішення ухвалили після того, як кілька тайських солдатів підірвалися на мірі й дістали поранення неподалік камбоджійського кордону в провінції Сісакет.

Зі свого боку Камбоджа заявила, що все ще віддана угоді, яка передбачала довгостроковий мир між країнами.

Обидві сторони підписали угоду - яку Таїланд відмовився називати мирним договором - у жовтні, під час церемонії за участю президента США в Малайзії.

Прем'єр-міністр Таїланду Анутхін Чанвіракун заявив, що згоден із рішенням військового керівництва країни щодо виходу з "мирної угоди", оскільки "загроза безпеці насправді не зменшилася".

За інформацією тайських ЗМІ, солдати підірвалися на міні під час патрулювання. Один із них втратив стопу.

Варто зауважити, що "мирна угода" між Таїландом і Камбоджею передбачала виведення важкого озброєння зі спірного регіону на кордоні та створити тимчасову спостережну місію для контролю ситуації.

Наступним кроком мало стати звільнення 18 камбоджійських солдатів, яких взяли в полон тайські солдати.

Конфлікт Таїланду та Камбоджі

Варто зауважити, що конфлікт між Таїландом і Камбоджею триває понад століття через спірний кордон, який встановили після французької окупації Камбоджі.

Нові військові зіткнення на кордоні між Таїландом і Камбоджею розпочалися 24 липня в районі тайської провінції Сісакет і камбоджійської провінції Преахвіхеа.

Основні обстріли відбувалися на північній ділянці кордону, далеко від узбережжя і туристичних зон Таїланду на березі Південно-Китайського моря.

У підсумку країни взявся мирити президент США Дональд Трамп. У серпні країни домовилися про перемир'я, а вже 26 жовтня за участю американського лідера було підписано "мирну угоду".

