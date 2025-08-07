Таїланд і Камбоджа підписали угоду про припинення вогню: подробиці
Таїланд і Камбоджа домовилися про врегулювання напруженості на кордоні після переговорів, які відбулися у столиці Малайзії, Куала-Лумпурі. Підписано угоду з 13 пунктів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, опубліковану урядом Таїланду в соцмережі X.
Зазначається, що зустріч міжурядового комітету завершилася підписанням протоколів, спрямованих на деескалацію конфлікту та відновлення миру в прикордонному регіоні.
За підсумками переговорів сторони погодили угоду з 13 пунктів, що передбачає дотримання режиму припинення вогню.
"Представники обох країн підписали протоколи, спрямовані на врегулювання напруженості на кордоні та відновлення миру на прикордонній території", - йдеться у заяві.
Фото: Таїланд і Камбоджа підписали угоду про припинення вогню (x.com/prdthailand)
Нагадаємо, раніше Таїланд і Камбоджа вже оголосили про тимчасове припинення розгортання військ на кордоні, зупинку мобілізації та відкриття екстрених комунікаційних каналів.
Конфлікт Таїланду з Камбоджею
Збройне протистояння між Камбоджею і Таїландом спалахнуло 24 липня після інциденту зі стріляниною на кордоні, внаслідок якого загинули військові з обох сторін.
На тлі загострення Таїланд перекинув до прикордонної зони підрозділи, озброєні українськими бойовими машинами "Оплот" і бронетранспортерами БТР-3Е.
Тайська авіація завдала ударів по військових об'єктах поблизу Пномпеня, а в районі провінції Трат армії вдалося відбити спробу прориву з боку камбоджійських сил.
Президент США Дональд Трамп 26 липня провів телефонну розмову з лідерами Камбоджі та Таїланду. Він повідомив, що обидві сторони висловили готовність домовитися про припинення вогню.
