Таїланд і Камбоджа підписали угоду про припинення вогню: подробиці

Четвер 07 серпня 2025 12:02
Таїланд і Камбоджа підписали угоду про припинення вогню: подробиці Фото: Таїланд і Камбоджа підписали угоду про припинення вогню (x.com/prdthailand)
Автор: Ірина Глухова

Таїланд і Камбоджа домовилися про врегулювання напруженості на кордоні після переговорів, які відбулися у столиці Малайзії, Куала-Лумпурі. Підписано угоду з 13 пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, опубліковану урядом Таїланду в соцмережі X.

Зазначається, що зустріч міжурядового комітету завершилася підписанням протоколів, спрямованих на деескалацію конфлікту та відновлення миру в прикордонному регіоні.

За підсумками переговорів сторони погодили угоду з 13 пунктів, що передбачає дотримання режиму припинення вогню.

"Представники обох країн підписали протоколи, спрямовані на врегулювання напруженості на кордоні та відновлення миру на прикордонній території", - йдеться у заяві.

Фото: Таїланд і Камбоджа підписали угоду про припинення вогню (x.com/prdthailand)

Нагадаємо, раніше Таїланд і Камбоджа вже оголосили про тимчасове припинення розгортання військ на кордоні, зупинку мобілізації та відкриття екстрених комунікаційних каналів.

Конфлікт Таїланду з Камбоджею

Збройне протистояння між Камбоджею і Таїландом спалахнуло 24 липня після інциденту зі стріляниною на кордоні, внаслідок якого загинули військові з обох сторін.

На тлі загострення Таїланд перекинув до прикордонної зони підрозділи, озброєні українськими бойовими машинами "Оплот" і бронетранспортерами БТР-3Е.

Тайська авіація завдала ударів по військових об'єктах поблизу Пномпеня, а в районі провінції Трат армії вдалося відбити спробу прориву з боку камбоджійських сил.

Президент США Дональд Трамп 26 липня провів телефонну розмову з лідерами Камбоджі та Таїланду. Він повідомив, що обидві сторони висловили готовність домовитися про припинення вогню.

Детальніше про причини, перебіг та наслідки конфлікту між країнами - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Таїланд Камбоджа
