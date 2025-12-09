ВМС Таїланду почали операцію з витіснення солдатів Камбоджі в провінції Трат
Учора в понеділок, 9 грудня, між Таїландом і Камбоджею знову виникло протистояння через взаємні звинувачення в порушенні припинення вогню. Станом на ранок вівторка, бої поширилися на таїландську провінцію Трат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters і CNN.
"На території Таїланду в прибережній провінції Трат було виявлено камбоджійські сили, і було розпочато військові операції з їх витіснення", - пише Reuters, цитуючи ранкову заяву таїландських Військово-морських сил.
Тим часом у публікації CNN йдеться про те, що із семи провінцій Таїланду, які межують із Камбоджею, повідомлення про бойові дії надходять з усіх, крім однієї.
Далі ЗМІ вказує, що за словами прес-секретаря контр-адмірала Параджа Ратанаджайпана, тайські сили надіслали офіційні повідомлення і провели "неодноразові переговори з камбоджійською владою на всіх рівнях, щоб забезпечити мирне виведення своїх військ".
Однак камбоджійські сили відмовилися відступити і збільшили свою військову присутність за рахунок спеціальних підрозділів, снайперів, реактивних систем залпового вогню, риття траншей і неодноразового запуску безпілотників над позиціями тайських військових, повідомив Ратанаджайпан.
У відповідь на це ВМС Таїланду та органи національної безпеки вживають військових дій для відбиття атак сил Камбоджі, повідомив представник. Він додав, що застосовувана сила "необхідна і пропорційна" і спрямована на запобігання подальшій ескалації.
Що передувало
Бойові зіткнення між Таїландом і Камбоджею стали найзапеклішими з моменту п'ятиденної стрілянини ракетами та артилерією в липні, коли щонайменше 48 людей загинули і 300 тисяч були змушені покинути свої будинки, перш ніж президент США Дональд Трамп виступив посередником у припиненні вогню.
Говорячи конкретно про 2025 рік, від самого початку напруженість між країнами зросла в травні після вбивства камбоджійського солдата під час перестрілки, що призвело до значного нарощування військ на кордоні та переросло в дипломатичні конфлікти та збройні зіткнення.
Що ж до нинішньої сутички, то тут кожна зі сторін звинувачують іншу в сутичках, які зірвали припинення вогню.
Зокрема, у тайських збройних силах заявили вчора, що Камбоджа близько третьої години ранку 8 грудня почала завдавати ударів по кордону з Таїландом, мобілізувавши озброєння і перегрупувавши бойові підрозділи.
Королівські військово-повітряні сили Таїланду (RTAF) назвали ці дії "діями, які можуть призвести до ескалації воєнних дій і створити загрозу для прикордонної зони Таїланду".
Однак у Міноборони Камбоджі спростували звинувачення таїландських військових, назвавши їхні заяви "неправдивою інформацією". Також камбоджійська армія звинуватила Таїланд в "атаці" на її сили близько 05:04 ранку за місцевим часом.
"Слід зазначити, що ця атака сталася після того, як тайські сили протягом багатьох днів здійснювали численні провокаційні дії", - йшлося в заяві.
У Міноборони Камбоджі наголосили, що "жодних заходів у відповідь" не вжили.
Таким чином почалися взаємні звинувачення, і ще трохи пізніше вранці стало відомо, що Таїланд завдав авіаударів по Камбоджі.
Варто додати, що на початку листопада, коли внаслідок вибуху міни було поранено солдата з Таїланду, влада країни заявила, що призупиняє реалізацію угоди про припинення вогню з Камбоджею.
Хоча того ж місяця президент США Дональд Трамп трохи згодом сказав, що поговорив із лідерами обох країн, додавши, що "все буде добре".