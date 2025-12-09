ua en ru
Вт, 09 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

ВМС Таїланду почали операцію з витіснення солдатів Камбоджі в провінції Трат

Вівторок 09 грудня 2025 08:30
UA EN RU
ВМС Таїланду почали операцію з витіснення солдатів Камбоджі в провінції Трат Фото: повідомлення надходять про бої в 6 прикордонних провінціях Таїланду (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Учора в понеділок, 9 грудня, між Таїландом і Камбоджею знову виникло протистояння через взаємні звинувачення в порушенні припинення вогню. Станом на ранок вівторка, бої поширилися на таїландську провінцію Трат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters і CNN.

"На території Таїланду в прибережній провінції Трат було виявлено камбоджійські сили, і було розпочато військові операції з їх витіснення", - пише Reuters, цитуючи ранкову заяву таїландських Військово-морських сил.

Тим часом у публікації CNN йдеться про те, що із семи провінцій Таїланду, які межують із Камбоджею, повідомлення про бойові дії надходять з усіх, крім однієї.

Далі ЗМІ вказує, що за словами прес-секретаря контр-адмірала Параджа Ратанаджайпана, тайські сили надіслали офіційні повідомлення і провели "неодноразові переговори з камбоджійською владою на всіх рівнях, щоб забезпечити мирне виведення своїх військ".

Однак камбоджійські сили відмовилися відступити і збільшили свою військову присутність за рахунок спеціальних підрозділів, снайперів, реактивних систем залпового вогню, риття траншей і неодноразового запуску безпілотників над позиціями тайських військових, повідомив Ратанаджайпан.

У відповідь на це ВМС Таїланду та органи національної безпеки вживають військових дій для відбиття атак сил Камбоджі, повідомив представник. Він додав, що застосовувана сила "необхідна і пропорційна" і спрямована на запобігання подальшій ескалації.

Що передувало

Бойові зіткнення між Таїландом і Камбоджею стали найзапеклішими з моменту п'ятиденної стрілянини ракетами та артилерією в липні, коли щонайменше 48 людей загинули і 300 тисяч були змушені покинути свої будинки, перш ніж президент США Дональд Трамп виступив посередником у припиненні вогню.

Говорячи конкретно про 2025 рік, від самого початку напруженість між країнами зросла в травні після вбивства камбоджійського солдата під час перестрілки, що призвело до значного нарощування військ на кордоні та переросло в дипломатичні конфлікти та збройні зіткнення.

Що ж до нинішньої сутички, то тут кожна зі сторін звинувачують іншу в сутичках, які зірвали припинення вогню.

Зокрема, у тайських збройних силах заявили вчора, що Камбоджа близько третьої години ранку 8 грудня почала завдавати ударів по кордону з Таїландом, мобілізувавши озброєння і перегрупувавши бойові підрозділи.

Королівські військово-повітряні сили Таїланду (RTAF) назвали ці дії "діями, які можуть призвести до ескалації воєнних дій і створити загрозу для прикордонної зони Таїланду".

Однак у Міноборони Камбоджі спростували звинувачення таїландських військових, назвавши їхні заяви "неправдивою інформацією". Також камбоджійська армія звинуватила Таїланд в "атаці" на її сили близько 05:04 ранку за місцевим часом.

"Слід зазначити, що ця атака сталася після того, як тайські сили протягом багатьох днів здійснювали численні провокаційні дії", - йшлося в заяві.

У Міноборони Камбоджі наголосили, що "жодних заходів у відповідь" не вжили.

Таким чином почалися взаємні звинувачення, і ще трохи пізніше вранці стало відомо, що Таїланд завдав авіаударів по Камбоджі.

Варто додати, що на початку листопада, коли внаслідок вибуху міни було поранено солдата з Таїланду, влада країни заявила, що призупиняє реалізацію угоди про припинення вогню з Камбоджею.

Хоча того ж місяця президент США Дональд Трамп трохи згодом сказав, що поговорив із лідерами обох країн, додавши, що "все буде добре".

Читайте РБК-Україна в Google News
Таїланд Камбоджа Сполучені Штати Америки Дональд Трамп
Новини
Немає згоди щодо Донбасу. Головне про мирний план, скептицизм союзників і "тиск" США
Немає згоди щодо Донбасу. Головне про мирний план, скептицизм союзників і "тиск" США
Аналітика
"Кліщі" в Покровську та бої в Запорізькій області. Що відбувається на фронті
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Кліщі" в Покровську та бої в Запорізькій області. Що відбувається на фронті