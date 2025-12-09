ВМС Таїланду почали операцію з витіснення солдатів Камбоджі в провінції Трат

Учора в понеділок, 9 грудня, між Таїландом і Камбоджею знову виникло протистояння через взаємні звинувачення в порушенні припинення вогню. Станом на ранок вівторка, бої поширилися на таїландську провінцію Трат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters і CNN .

"На території Таїланду в прибережній провінції Трат було виявлено камбоджійські сили, і було розпочато військові операції з їх витіснення", - пише Reuters, цитуючи ранкову заяву таїландських Військово-морських сил.

Тим часом у публікації CNN йдеться про те, що із семи провінцій Таїланду, які межують із Камбоджею, повідомлення про бойові дії надходять з усіх, крім однієї.

Далі ЗМІ вказує, що за словами прес-секретаря контр-адмірала Параджа Ратанаджайпана, тайські сили надіслали офіційні повідомлення і провели "неодноразові переговори з камбоджійською владою на всіх рівнях, щоб забезпечити мирне виведення своїх військ".

Однак камбоджійські сили відмовилися відступити і збільшили свою військову присутність за рахунок спеціальних підрозділів, снайперів, реактивних систем залпового вогню, риття траншей і неодноразового запуску безпілотників над позиціями тайських військових, повідомив Ратанаджайпан.

У відповідь на це ВМС Таїланду та органи національної безпеки вживають військових дій для відбиття атак сил Камбоджі, повідомив представник. Він додав, що застосовувана сила "необхідна і пропорційна" і спрямована на запобігання подальшій ескалації.