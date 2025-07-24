Таїланд і Камбоджа обмінялися вогнем на кордоні: що відомо про збройний конфлікт

На кордоні між Таїландом і Камбоджею знову спалахнули бойові дії - військові відкрили вогонь один по одному. Є загиблі серед мирного населення, обидві сторони звинувачують одна одну в провокації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання SRF .

Зранку 24 липня між солдатами Таїланду і Камбоджі сталася перестрілка - військові відкрили вогонь один по одному. При цьому обидві сторони звинувачують одне одного у початку вогню.

За словами тайських військових, першими стріляти почали камбоджійці. У Камбоджі ж наполягають, що першими відкрили вогонь саме тайські солдати, тож їхні відповіли у рамках самооборони.

Сутичка сталася поблизу стародавніх храмів у прикордонній зоні, де вже багато років тривають суперечки. І цього разу обійшлося не лише перестрілкою: за словами представників тайської влади, гранати, випущені з боку Камбоджі, вбили щонайменше двох мирних жителів, ще двоє були поранені. Також постраждали двоє тайських військових.

Зазначимо, що конфлікт на цьому кордоні триває вже десятки років, але останні тижні він перейшов у фазу нового загострення.

Так, напередодні, 23 липня, Таїланд відкликав свого посла з Камбоджі та вислав камбоджійських дипломатів. Причина - нещодавній інцидент, коли тайський солдат втратив кінцівки через вибух міни.

Таїланд звинувачує Камбоджу в тому, що ті нібито нещодавно замінували прикордонну зону. Камбоджійська сторона це заперечує і нагадує всім, що мільйони мін досі залишаються на їхній території з часів тривалих громадянських воєн.