ua en ru
Чт, 24 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Таїланд і Камбоджа обмінялися вогнем на кордоні: що відомо про збройний конфлікт

Четвер 24 липня 2025 08:33
UA EN RU
Таїланд і Камбоджа обмінялися вогнем на кордоні: що відомо про збройний конфлікт Ілюстративне фото: збройний конфлікт (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

На кордоні між Таїландом і Камбоджею знову спалахнули бойові дії - військові відкрили вогонь один по одному. Є загиблі серед мирного населення, обидві сторони звинувачують одна одну в провокації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання SRF.

Зранку 24 липня між солдатами Таїланду і Камбоджі сталася перестрілка - військові відкрили вогонь один по одному. При цьому обидві сторони звинувачують одне одного у початку вогню.

За словами тайських військових, першими стріляти почали камбоджійці. У Камбоджі ж наполягають, що першими відкрили вогонь саме тайські солдати, тож їхні відповіли у рамках самооборони.

Сутичка сталася поблизу стародавніх храмів у прикордонній зоні, де вже багато років тривають суперечки. І цього разу обійшлося не лише перестрілкою: за словами представників тайської влади, гранати, випущені з боку Камбоджі, вбили щонайменше двох мирних жителів, ще двоє були поранені. Також постраждали двоє тайських військових.

Зазначимо, що конфлікт на цьому кордоні триває вже десятки років, але останні тижні він перейшов у фазу нового загострення.

Так, напередодні, 23 липня, Таїланд відкликав свого посла з Камбоджі та вислав камбоджійських дипломатів. Причина - нещодавній інцидент, коли тайський солдат втратив кінцівки через вибух міни.

Таїланд звинувачує Камбоджу в тому, що ті нібито нещодавно замінували прикордонну зону. Камбоджійська сторона це заперечує і нагадує всім, що мільйони мін досі залишаються на їхній території з часів тривалих громадянських воєн.

Нагадаємо, Таїланд прийняв запрошення Росії стати партнером БРІКС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Таїланд Камбоджа
Новини
Обмін полоненими: СБУ показала ексклюзивне відео
Обмін полоненими: СБУ показала ексклюзивне відео
Аналітика
Рік спокою, але не для всіх. Що дасть бізнесу мораторій на перевірки
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Рік спокою, але не для всіх. Що дасть бізнесу мораторій на перевірки