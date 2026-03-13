Трамп втретє за тиждень анонсував "дуже сильний" удар по Ірану

Війна США та Ізраїлю проти Ірану

Нагадаємо, 28 лютого Ізраїль разом зі США розпочали військову операцію проти Ірану.

Внаслідок ударів у перший день війни було ліквідовано верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї.

У відповідь Тегеран почав завдавати ударів по країнах Близького Сходу - під атаками опинилися Кувейт, Саудівська Аравія, Катар, ОАЕ, Йорданія, Азербайджан і Туреччина.

Іран також заблокував проходження суден через Ормузьку протоку - один із ключових маршрутів транспортування нафти у світі. Це спричинило різке зростання світових цін на нафту та подорожчання логістики через підвищення вартості пального.

Крім того, з'являлися чутки, що Іран міг замінувати Ормузьку протоку. У Пентагоні заявили, що у разі підтвердження цієї інформації США можуть завдати ударів по іранських суднах у регіоні.