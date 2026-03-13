Трамп втретє за тиждень анонсував "дуже сильний" удар по Ірану

Сполучені Штати Америки завдадуть дуже сильного удару по Ірану протягом наступного тижня.
Про це заявив президент США Дональд Трамп в інтерв'ю Fox News, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Ми завдамо їм (Ірану - ред.) дуже сильного удару протягом наступного тижня", - сказав Трамп.
Президент США також заявив, що Іран "зіткнеться з тривалим відновленням" після нещодавніх військових дій.
За його словами, країні знадобляться "роки на відновлення", адже Сполучені Штати вже "завдали Ірану сильної шкоди".
Трамп також зазначив, що у разі необхідності США забезпечать військовий супровід нафтовим танкерам, які проходять через Ормузьку протоку.
Водночас він висловивив сподівання, що такі дії не знадобляться.
Нагадаємо, 28 лютого Ізраїль разом зі США розпочали військову операцію проти Ірану.
Внаслідок ударів у перший день війни було ліквідовано верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї.
У відповідь Тегеран почав завдавати ударів по країнах Близького Сходу - під атаками опинилися Кувейт, Саудівська Аравія, Катар, ОАЕ, Йорданія, Азербайджан і Туреччина.
Іран також заблокував проходження суден через Ормузьку протоку - один із ключових маршрутів транспортування нафти у світі. Це спричинило різке зростання світових цін на нафту та подорожчання логістики через підвищення вартості пального.
Крім того, з'являлися чутки, що Іран міг замінувати Ормузьку протоку. У Пентагоні заявили, що у разі підтвердження цієї інформації США можуть завдати ударів по іранських суднах у регіоні.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати фактично перемогли у війні проти Ірану, а питання полягає лише в тому, коли саме завершаться бойові дії.
Він також заявив, що зростання світових цін на нафту на тлі конфлікту з Іраном означає більші прибутки для США.
Зазначимо, що Трамп вже анонсував "серйозний удар" по Ірану 7 березня.
Також 10 березня міністр оборони США Піт Гегсет пообіцяв завдати найінтенсивніших ударів по Ірану за весь час проведення військової операції.
А сьогодні, 13 березня, Трамп натякнув на подальші удари по "божевільних покидьках" в Ірані.