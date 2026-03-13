В оточенні Трампа сперечаються, коли оголосити перемогу над Іраном

Помічники президента США Дональда Трампа сперечаються про те, коли і як оголосити про перемогу над Іраном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Деякі чиновники та радники попереджають Трампа, що різке зростання цін на бензин може мати політичні наслідки американо-ізраїльських атак на Іран, тоді як деякі прихильники жорсткої лінії закликають президента продовжувати наступ проти Тегерана.

Відмовившись від масштабних цілей, Трамп останніми днями підкреслює, що розглядає конфлікт як обмежену кампанію, мети якої здебільшого досягнуто.

Економічні радники та чиновники, у тому числі з Міністерства фінансів та Національної економічної ради, попереджали Трампа про те, що нафтова криза і зростання цін на бензин можуть швидко підірвати внутрішню підтримку війни.

За словами джерел, політичні радники, включаючи голову адміністрації Сьюзі Уайлз та її заступника Джеймса Блера, висувають аналогічні аргументи, акцентуючи увагу на політичних наслідках підвищення цін на бензин та закликаючи Трампа чітко визначити поняття перемоги та дати зрозуміти, що операція майже завершена.

У протилежному напрямку виступають "яструби", зокрема сенатори США Ліндсі Грем і Том Коттон, які закликають Трампа продовжувати військовий тиск на Іран. Вони стверджують, що США мають запобігти отриманню Іраном ядерної зброї.

Третя сила походить від популістської бази Трампа і таких фігур, як стратег Стів Беннон і правий телеведучий Такер Карлсон, які чинять на нього та його головних помічників тиск, щоб ті уникнули втягування в черговий затяжний конфлікт на Близькому Сході.

За словами джерел у адміністрації, Трамп намагається балансувати між точками зору. Очевидно, головні політичні радники, чиї попередження про потенційний економічний шок до початку війни були значною мірою проігноровані, відіграли важливу роль у просуванні зусиль Трампа цього тижня щодо заспокоєння стривожених ринків та стримування зростання цін на нафту та газ.