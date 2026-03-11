Наказ Трампа виконується: Гегсет відзвітував про ліквідацію мінних загороджувальних суден Ірану
Міністр війни США Піт Гегсет заявив про успішну операцію в Ормузькій протоці, внаслідок якої було знищено заміновані судна Ірану. Також він попередив Тегеран, що Штати не дадуть тримати протоку в заручниках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Пентагону Піта Хегсета в мережі Х.
"За вказівкою президента Трампа, CENTCOM ліквідує бездіяльність мінних суден в Ормузькій протоці, знищуючи їх із нещадною точністю. Ми не дозволимо терористам тримати Ормузьку протоку в заручниках", - написав Гегсет.
Міністр війни США також передав таке ж послання "ослабленому іранському режиму" - щодо Ормузької протоки і заручників.
Він також прокоментував публікацію Центрального командування збройних сил США. У коментарі було написано, що знищено 16 мінних загороджувачів іранських суден.
"Протока заблокована. Міни так і не встановлено. Військово-морський флот скорочується. Іран програє", - підсумував глава Пентагону.
Блокування Ормузської протоки
Як відомо, Іран на тлі конфлікту на Близькому Сході заблокував проходження суден, в тому числі з нафтою, Ормузською протокою Це спричинило підвищені ціни на нафту і, як наслідок, підвищення цін на логістику через здорожчання бензину. Ще стали вищі суми на купівлю продуктів, які залежать від перевезень та і по суті всі інші товари, які експортувались, приміром, із Саудівської Аравії.
Згодом з'явилось повідомлення про мінування Ормузської протоки Іраном, втім, це були лише чутки на рівні ЗМІ, а зараз Піт Гегсет їх підтвердив.
Ормузська протока є критично важливою для рівня світової економіки. Наразі її блокада призвела до негативних наслідків, хоча РФ від цього виграла - ціни на нафту агресора підвищились вдвічі, оскільки можливості експорту "чорного золота" з інших країн перекрились.