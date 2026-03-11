Наказ Трампа виконується: Гегсет відзвітував про ліквідацію мінних загороджувальних суден Ірану

Міністр війни США Піт Гегсет заявив про успішну операцію в Ормузькій протоці, внаслідок якої було знищено заміновані судна Ірану. Також він попередив Тегеран, що Штати не дадуть тримати протоку в заручниках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Пентагону Піта Хегсета в мережі Х.

"За вказівкою президента Трампа, CENTCOM ліквідує бездіяльність мінних суден в Ормузькій протоці, знищуючи їх із нещадною точністю. Ми не дозволимо терористам тримати Ормузьку протоку в заручниках", - написав Гегсет.

Міністр війни США також передав таке ж послання "ослабленому іранському режиму" - щодо Ормузької протоки і заручників.

Він також прокоментував публікацію Центрального командування збройних сил США. У коментарі було написано, що знищено 16 мінних загороджувачів іранських суден.