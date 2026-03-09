ua en ru
"Суто оборонна" місія: Макрон заявив про розгортання флоту в Ормузькій протоці

17:25 09.03.2026 Пн
2 хв
Але чи вистачить цього, аби відновити транзит через протоку?
aimg Марія Науменко
"Суто оборонна" місія: Макрон заявив про розгортання флоту в Ормузькій протоці Фото: Президент Франції Емманюель Макрон (Getty Images)

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив про розгортання військових кораблів для супроводу контейнеровозів і нафтових танкерів поблизу Ормузької протоки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Франції Емманюеля Макрона під час пресконференції на Кіпрі.

Читайте також: Грає в обхід Трампа? Макрон провів розмову з президентом Ірану

За його словами, йдеться про місію оборонного характеру, яка має допомогти забезпечити рух торговельних суден після завершення “найгарячішої фази конфлікту”.

"Ми зараз створюємо суто оборонну місію, суто для супроводу, яка має на меті дозволити, щойно це стане можливим після виходу з найгарячішої фази конфлікту, ескортувати контейнеровози та танкери, щоб поступово знову відкрити Ормузьку протоку, яка є надзвичайно важливою для міжнародної торгівлі", - наголосив Макрон.

Франція також посилює свою участь у морській операції Європейського Союзу Aspides, яка була започаткована у 2024 році для захисту судноплавства у Червоному морі.

Президент зазначив, що Франція планує залучити до операції два фрегати. Загалом французька військово-морська присутність у регіоні - від Східного Середземномор’я до Червоного моря і узбережжя Ормузу - включатиме вісім фрегатів, два універсальні десантні кораблі-вертольотоносці та авіаносець "Шарль де Голль".

"Наша мета - триматися суто оборонної позиції поруч з усіма країнами, які зазнали нападу з боку Ірану під час його удару у відповідь", - підсумував французький лідер.

Нагадаємо, 28 лютого Ізраїль разом зі США розпочали спільну військову операцію проти Ірану. У відповідь Іран почав завдавати ударів по низці країн Близького Сходу.

На початку березня лідери Німеччини, Франції та Великої Британії попередили Тегеран, що можуть приєднатися до операції США та Ізраїлю, якщо Іран не припинить обстріли держав регіону, які не беруть участі у бойових діях.

Ескалація конфлікту вже позначилася і на світовій торгівлі. Станом на 9 березня рух суден через Ормузьку протоку скоротився приблизно на 90%.

