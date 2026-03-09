"Суто оборонна" місія: Макрон заявив про розгортання флоту в Ормузькій протоці

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив про розгортання військових кораблів для супроводу контейнеровозів і нафтових танкерів поблизу Ормузької протоки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Франції Емманюеля Макрона під час пресконференції на Кіпрі.

За його словами, йдеться про місію оборонного характеру, яка має допомогти забезпечити рух торговельних суден після завершення “найгарячішої фази конфлікту”.

"Ми зараз створюємо суто оборонну місію, суто для супроводу, яка має на меті дозволити, щойно це стане можливим після виходу з найгарячішої фази конфлікту, ескортувати контейнеровози та танкери, щоб поступово знову відкрити Ормузьку протоку, яка є надзвичайно важливою для міжнародної торгівлі", - наголосив Макрон.

Франція також посилює свою участь у морській операції Європейського Союзу Aspides, яка була започаткована у 2024 році для захисту судноплавства у Червоному морі.

Президент зазначив, що Франція планує залучити до операції два фрегати. Загалом французька військово-морська присутність у регіоні - від Східного Середземномор’я до Червоного моря і узбережжя Ормузу - включатиме вісім фрегатів, два універсальні десантні кораблі-вертольотоносці та авіаносець "Шарль де Голль".

"Наша мета - триматися суто оборонної позиції поруч з усіма країнами, які зазнали нападу з боку Ірану під час його удару у відповідь", - підсумував французький лідер.