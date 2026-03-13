RU

Война в Украине

Трамп третий раз за неделю анонсировал "очень сильный" удар по Ирану

14:43 13.03.2026 Пт
2 мин
Тегеран столкнется с длительным восстановлением после атак США
aimg Татьяна Степанова
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Соединенные Штаты Америки нанесут очень сильный удар по Ирану в течение следующей недели.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Мы нанесем им (Ирану - ред.) очень сильный удар в течение следующей недели", - сказал Трамп.

Президент США также заявил, что Иран "столкнется с длительным восстановлением" после недавних военных действий.

По его словам, стране понадобятся "годы на восстановление", ведь Соединенные Штаты уже "нанесли Ирану сильный ущерб".

Трамп также отметил, что в случае необходимости США обеспечат военное сопровождение нефтяным танкерам, которые проходят через Ормузский пролив.

В то же время он выразил надежду, что такие действия не понадобятся.

Война США и Израиля против Ирана

Напомним, 28 февраля Израиль вместе с США начали военную операцию против Ирана.

В результате ударов в первый день войны был ликвидирован верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

В ответ Тегеран начал наносить удары по странам Ближнего Востока - под атаками оказались Кувейт, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Иордания, Азербайджан и Турция.

Иран также заблокировал прохождение судов через Ормузский пролив - один из ключевых маршрутов транспортировки нефти в мире. Это вызвало резкий рост мировых цен на нефть и подорожание логистики из-за повышения стоимости топлива.

Кроме того, появлялись слухи, что Иран мог заминировать Ормузский пролив. В Пентагоне заявили, что в случае подтверждения этой информации США могут нанести удары по иранским судам в регионе.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты фактически победили в войне против Ирана, а вопрос заключается лишь в том, когда именно завершатся боевые действия.

Он также заявил, что рост мировых цен на нефть на фоне конфликта с Ираном означает большие прибыли для США.

Отметим, что Трамп уже анонсировал "серьезный удар" по Ирану 7 марта.

Также 10 марта министр обороны США Пит Гегсет пообещал нанести самые интенсивные удары по Ирану за все время проведения военной операции.

А сегодня, 13 марта, Трамп намекнул на дальнейшие удары по "безумным подонкам" в Иране.

