Tomahawk для України. CNN з'ясував, чи змінила розмова з Путіним плани Трампа

Джерела телеканалу повідомили, що Трамп не відмовився від можливості надати Україні ракети, не дивлячись від застереження Путіна, які пролунали під час телефонної розмови.

"Чому він мав би відмовлятися від цього важеля? Він не усуне загрозу (постачання Tomahawk - ред.), доки це не буде необхідно", - зазначив один зі співрозмовників CNN.

Інше джерело заявило, що Трамп прагне покласти край війні і насамперед зосереджується на дипломатичному підході. За його словами, загроза відправки "Томагавків" до України є одним із засобів, які він має у своєму розпорядженні в рамках цих зусиль.

За словами джерел CNN, останнім часом американський лідер не лише публічно, а й у приватному порядку демонструє більшу готовність надати Україні ці ракети.