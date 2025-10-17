Tomahawk для України. CNN з'ясував, чи змінила розмова з Путіним плани Трампа

Американський лідер Дональд Трамп не відмовився від ідеї надання Україні далекобійних "Томагавків" після розмови з російським диктатором Володимиром Путіним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Джерела телеканалу повідомили, що Трамп не відмовився від можливості надати Україні ракети, не дивлячись від застереження Путіна, які пролунали під час телефонної розмови.
"Чому він мав би відмовлятися від цього важеля? Він не усуне загрозу (постачання Tomahawk - ред.), доки це не буде необхідно", - зазначив один зі співрозмовників CNN.
Інше джерело заявило, що Трамп прагне покласти край війні і насамперед зосереджується на дипломатичному підході. За його словами, загроза відправки "Томагавків" до України є одним із засобів, які він має у своєму розпорядженні в рамках цих зусиль.
За словами джерел CNN, останнім часом американський лідер не лише публічно, а й у приватному порядку демонструє більшу готовність надати Україні ці ракети.
Нагадаємо, вчора, 16 жовтня, Дональд Трамп зробив неоднозначну заяву щодо далекобійних ракет "Томагавк". Він повідомив, що у Сполучених Штатів багато цих ракет, проте вони потрібні самій країні.
Зазначимо, за словами радника російського диктатора Юрія Ушакова, російський диктатор казав, що "Томагавки" "не змінять ситуацію на фронті", проте "завдадуть шкоди відносинам Росії і США".
Раніше РБК-Україна писало, що Міноборони США розробило план продажу або передання Україні далекобійних ракет "Томагавк" на випадок, якщо Дональд Трамп дасть на це "зелене світло".
Український лідер Володимир Зеленський двічі поспіль у телефонних розмовах з Дональдом Трампом піднімав тему "Томагавків". Після переговорів Зеленський зазначав, що остаточне рішення про передачу ракет Трамп ще не ухвалив.
На думку директора оборонної програми аналітичного центру "Центр нової американської безпеки" Стейсі Петтіджон, США можуть передати Україні лише від 20 до 50 таких ракет, і вони навряд чи змінять динаміку війни.
Детальніше про те, чи передадуть США ракети Україні та що це змінить, - читайте у матеріалі РБК-Україна.