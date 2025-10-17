Tomahawk для Украины. CNN выяснил, изменил ли разговор с Путиным планы Трампа

Американский лидер Дональд Трамп не отказался от идеи предоставления Украине дальнобойных "Томагавков" после разговора с российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Источники телеканала сообщили, что Трамп не отказался от возможности предоставить Украине ракеты, несмотря на предостережения Путина, которые прозвучали во время телефонного разговора.
"Почему он должен был бы отказываться от этого рычага? Он не устранит угрозу (поставки Tomahawk - ред.), пока это не будет необходимо", - отметил один из собеседников CNN.
Другой источник заявил, что Трамп стремится положить конец войне и прежде всего сосредотачивается на дипломатическом подходе. По его словам, угроза отправки "Томагавков" в Украину является одним из средств, которыми он располагает в рамках этих усилий.
По словам источников CNN, в последнее время американский лидер не только публично, но и в частном порядке демонстрирует большую готовность предоставить Украине эти ракеты.
Напомним, вчера, 16 октября, Дональд Трамп сделал неоднозначное заявление относительно дальнобойных ракет "Томагавк". Он сообщил, что у Соединенных Штатов много этих ракет, однако они нужны самой стране.
Отметим, по словам советника российского диктатора Юрия Ушакова, российский диктатор говорил, что "Томагавки" "не изменят ситуацию на фронте", однако "нанесут вред отношениям России и США".
Ранее РБК-Украина писало, что Минобороны США разработало план продажи или передачи Украине дальнобойных ракет "Томагавк" на случай, если Дональд Трамп даст на это "зеленый свет".
Украинский лидер Владимир Зеленский дважды подряд в телефонных разговорах с Дональдом Трампом поднимал тему "Томагавков". После переговоров Зеленский отмечал, что окончательное решение о передаче ракет Трамп еще не принял.
По мнению директора оборонной программы аналитического центра "Центр новой американской безопасности" Стейси Петтиджон, США могут передать Украине лишь от 20 до 50 таких ракет, и они вряд ли изменят динамику войны.
Подробнее о том, передадут ли США ракеты Украине и что это изменит, - читайте в материале РБК-Украина.