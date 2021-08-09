В Токио закрыли Олимпийские игры, умер художник Александр Ройтбурд, в Украине выпал снег: новости за выходные

В Токио состоялась церемония закрытия Олимпийских игр, умер известный украинский художник Александр Ройтбурд, на юге Украины выпал снег. Подробнее о том, что произошло на выходных, 7-8 августа, - в материале РБК-Украина.

Последняя медаль Украины и церемония закрытия: чем запомнился последний день ОИ-2020

В воскресенье, 8 августа, состоялась церемония закрытия Олимпийских игр - 2020 в Токио. При этом в последний день Олимпиады украинка Елена Старикова принесла нашей стране еще одну серебряную медаль.

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт сообщил, что сборная Украины попала в топ-20 по общему числу медалей на Олимпиаде в Токио. Украинские спортсмены завоевали 19 медалей.

Подробнее о последнем дне ОИ-2020 - в материале РБК-Украина.

Умер украинский художник Ройтбурд

Умер известный украинский художник и директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд. Ему было 59 лет.

Имя Ройтбурда связано с рядом скандалов, в том числе и политических. А его войну за должность главы музея сравнивали с баталиями на мэрских выборах. Чем всем нам запомнился украинский постмодернист - читайте в материале.

Боевики обстреляли военных, которые помогали гражданским в Песках. Есть погибший и раненый

Российские наемники применили противотанковую управляемую ракету по автокрану, который оказывал помощь местным жителям в восстановлении поврежденной гражданской инфраструктуры в Песках. В результате поражения один военнослужащий погиб и еще один получил ранения. Состояние здоровья раненого воина-средней тяжести.

На обстрел противника украинские военные открыли ответный огонь.

Новым тренером сборной Украины станет Ребров: контракт подпишут на два года

Новым тренером сборной Украины по футболу станет Сергей Ребров. Он подпишет контракт с Украинской ассоциацией футбола на два года.

47-летний Сергей Ребров договорился о разрыве контракта с "Аль-Айном" и уже в понедельник будет представлен в качестве наставника сборной Украины. Сообщается, что он подпишет контракт по схеме "2+1". То есть, вначале он будет руководить украинскими футболистами в отборе на ЧМ-2022 и ЧЕ-2024. А по окончании отбора на первенство континента соглашение может быть продолжено еще на год.

В начале августа в Украине выпал снег. Засыпало трассу Одесса-Николаев

В субботу, 7 августа, на юге страны выпали значительные осадки. Водители на трассе Одесса-Николаев зафиксировали снег.

Кроме того, жители Николаева сообщают, что в городе прошел сильный ливень. На обочинах трасс фиксируют мелкий град, похожий на снег. Очевидцы публикуют видео в соцсетях.

Звезда Олимпиады Магучих вляпалась в скандал из-за россиянки. Теперь ее вызывают "на ковер"

Украинская атлетка Ярослава Магучих, взявшая "бронзу" в прыжках в высоту на Олимпиаде 2020, попала в скандал из-за совместных фото с российской спортсменкой. Теперь 19-летнюю Ярославу вызывают "на ковер" в Минобороны, так как Магучих также является младшим лейтенантом ВСУ.

Фото Ярославы рядом со спортсменкой Марией Ласицкене, которая выступала от команды Олимпийского комитета России (сборная РФ не участвовала в Олимпиаде в исполнение решения спортивного арбитражного суда (CAS)), вызвали возмущенную реакцию в обществе. .

В Украину идет затяжное похолодание: синоптики обновили прогноз

Погода в Украине скоро изменится с приходом похолодания на этой неделе. Самая низкая температура ожидается на западе страны, но к середине недели снижение градусов доберется и до юга.

По данным синоптиков Украинского гидрометцентра, в западных областях будет прохладно в течение следующих нескольки дней. Во вторник, 10-го числа, температура тут снизится до +22 градусов. А к четвергу, 12-го августа свежее станет и на юге, +27+30 градусов. Что будет с погодой в стране в ближайшие пять дней - читайте в материале.