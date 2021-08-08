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Умер украинский художник Ройтбурд

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Киев, Воскресенье 08 августа 2021 09:15
Умер украинский художник Ройтбурд Фото: украинский художник Александр Ройтбурд (wikipedia)
Автор: Анастасия Рокитна

Умер известный украинский художник и директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд. Ему было 59 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу режисера Олега Сенцова.

"Александр Ройтбурд. R.I.P", - написал Сенцов.

Что известно о художнике

Александр Ройтбурд родился в Одессе в 1961 году. В 1993 году выступил соучредителем ассоциации "новое искусство" (Одесса). С 1993 года работал в ней арт-директором, с 1999 по 2001 год - президентом.

Кроме того, он работал директором галереи Марата Гельмана в Киеве. Его работы экспонируются в музеях США, Словении, Украины и России.

В 2017 году он выиграл конкурс на должность директора Одесского художественного музея. 4 сентября 2019 года Одесский областной совет досрочно разорвал контракт с директором Одесского художественного музея. Ройтбурд обжаловал это решение. Суды продолжались до 18 декабря, когда новоизбранный Одесский облсовет отменил решение о его увольнении.

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