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Боевики обстреляли военных, которые помогали гражданским в Песках. Есть погибший и раненый

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Суббота 07 августа 2021 15:12
Боевики обстреляли военных, которые помогали гражданским в Песках. Есть погибший и раненый Фото: боевики на Донбассе смертельно ранили военного (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: РБК-Украина

Российские наемники применили противотанковую управляемую ракету по автокрану, который оказывал помощь местным жителям в восстановлении поврежденной гражданской инфраструктуры в Песках. В результате поражения один военнослужащий погиб и еще один получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативно-тактическая группировка "Восток".

Состояние здоровья раненого воина-средней тяжести.

На обстрел противника украинские военные открыли ответный огонь.

"Это уже не первый случай, когда противник пренебрегает достигнутыми договоренностями и осуществляет обстрелы гражданской инфраструктуры", - отмечают в ООС.

В частности, 5 августа боевики обстреляли Красногоровку с применением противотанковых пушек.

Также 5 августа вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь по окраине населенного пункта Галицинівка из артиллерийских систем калибра 122мм, в результате чего повреждены сельскохозяйственные угодья и дорогу.

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Донбасс раненые боевики
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