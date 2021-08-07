ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В начале августа в Украине выпал снег. Засыпало трассу Одесса-Николаев

Новина українською →
Суббота 07 августа 2021 13:57
В начале августа в Украине выпал снег. Засыпало трассу Одесса-Николаев Фото: снег на трассе Одесса-Николаев (news.pn)
Автор: Инна Собора

Сегодня на юге страны выпали значительные осадки. Водители на трассе Одесса-Николаев зафиксировали снег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание 048.ua - "Сайт города Одесса".

В Одесской области по трассе в направлении Николаева прошел ливень. Там также выпал град и снег, который быстро растаял.

Кроме того, повалены много деревьев. Автомобили задерживаются в пробках.

Видео с места происшествия публикуют очевидцы в соцсетях.

Кроме того, жители Николаева сообщают, что в городе прошел сильный ливень. На обочинах трасс фиксируют мелкий град, похожий на снег.

А вот и первый снег этого лета.

Posted by Arkady Dabagyan on Friday, August 6, 2021

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Николаев снег Погода в Украине
NEWS
УАФ подтвердила назначение Реброва новым тренером сборной Украины по футболу
УАФ подтвердила назначение Реброва новым тренером сборной Украины по футболу
DAILY
Локдаун "Дельта". Почему в Украине нужна обязательная вакцинация
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Локдаун "Дельта". Почему в Украине нужна обязательная вакцинация