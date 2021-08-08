ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Олимпиада в Токио: сборная Украины попала в топ-20 по общему количеству медалей

Новина українською →
Киев, Воскресенье 08 августа 2021 14:55
Олимпиада в Токио: сборная Украины попала в топ-20 по общему количеству медалей Фото: сборная Украины попала в топ-20 по общему количеству медалей (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт сообщил, что сборная Украины попала в топ-20 по общему числу медалей на Олимпиаде в Токио. Украинские спортсмены завоевали 19 медалей.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу министра.

Он сообщил, что каждый восьмой спортсмен сборной Украины получил медаль, это значительно лучше результатов предыдущей Олимпиады - тогда 206 атлетов привезли 11 медалей.

В итоге Украина в Токио имеет 19 медалей: двенадцать "бронзовых", шесть "серебряных" и одну "золотую".

"Среди 206 стран-участниц украинская Олимпийская сборная в топ-20 по общему количеству медалей", - сообщил он.

Напомним, стало известно, какая страна возглавила медальный зачет Олимпиады-2020.

Ранее сообщалось, сколько завоевали медалей украинские спортсмены на Олимпиаде.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олимпиада 2020 Украина
Медальный зачет Украины
Медальный зачет Украины
Итоги дня
Итоги дня
Расписание соревнований
Расписание соревнований
Состав украинской сборной
Состав украинской сборной
Украина на Олимпиаде: история побед
Украина на Олимпиаде: история побед