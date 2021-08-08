Олимпиада в Токио: сборная Украины попала в топ-20 по общему количеству медалей

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт сообщил, что сборная Украины попала в топ-20 по общему числу медалей на Олимпиаде в Токио. Украинские спортсмены завоевали 19 медалей.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Facebook -страницу министра.

Он сообщил, что каждый восьмой спортсмен сборной Украины получил медаль, это значительно лучше результатов предыдущей Олимпиады - тогда 206 атлетов привезли 11 медалей.

В итоге Украина в Токио имеет 19 медалей: двенадцать "бронзовых", шесть "серебряных" и одну "золотую".

"Среди 206 стран-участниц украинская Олимпийская сборная в топ-20 по общему количеству медалей", - сообщил он.