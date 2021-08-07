Новым тренером сборной Украины станет Ребров: контракт подпишут на два года

Новым тренером сборной Украины по футболу станет Сергей Ребров. Он подпишет контракт с Украинской ассоциацией футбола на два года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sport.ua.

Новым тренером сборной Украины станет бывший наставник "Динамо", "Аль-Ахли" и "Ференцвароша" Сергей Ребров. Эту информацию подтвердили изданию источники в Доме футбола.

ИзвестноЮ что 47-летний Сергей Ребров договорился о разрыве контракта с "Аль-Айном" и уже в понедельник будет представлен в качестве наставника сборной Украины.

По информации издания, он подпишет контракт по схеме "2+1". То есть, вначале он будет руководить украинскими футболистами в отборе на ЧМ-2022 и ЧЕ-2024. А по окончании отбора на первенство континента соглашение может быть продолжено еще на год.