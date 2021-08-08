Последняя медаль Украины и церемония закрытия: чем запомнился последний день ОИ-2020

Сегодня, 8 августа, состоялась церемония закрытия Олимпийских игр - 2020 в Токио. При этом в последний день Олимпиады украинка Елена Старикова принесла нашей стране еще одну серебряную медаль.

Последняя награда Украины

Последний день игр в Токио начался для Украины очень приятно - еще одно "серебро" принесла в копилку Елена Старикова в спринте велотрека. То, что Украина может получить еще одну медаль сегодня, стало понятно вчера, когда Старикова смогла попасть в топ-4 спортсмена в спринте. В полуфинале ей противостояла трехкратная чемпионка мира и "бронзовая" медалистка ОИ-2012 в Лондоне Вэй Зе Ли из Гонконга. И украинка тактически полностью переиграла оппонентку - сперва здорово отработала вторым номером и на последнем вираже обошла Ли с заднего колеса, а потом уже отработав первой от начала и до конца.

В финале Стариковой противостояла Келси Митчелл из Канады, которой принадлежит мировой рекорд на дистанции в 200 метров, которые она проехала за 10.154 секунды. Украинка пыталась навязать борьбу, но уступила в двух заездах и осталась с серебряной медалью.

После Старикова отметила, что на следующие Олимпийские игры в Париже будет ехать уже за "золотом".

"Все еще не могу поверить, что получила олимпийскую медаль. Я очень счастлива. Меня переполняют невероятные эмоции и ощущения. Это сложно передать словами. На сегодняшний старт выходила показать максимальный результат. К сожалению, не удалось стать первой. Где-то не хватило опыта, где-то - сил, ведь это был для нас уже шестой соревновательный день. Но, безусловно, очень рада этой награде. Будем работать дальше и уже в Париж - 2024 поедем за "золотом", - отметила велогонщица.

Фото: Елена Старикова (twitter.com/by_Ukraine)

Впервые за 17 лет украинцы без финиша в мужском марафоне

В мужском марафонском забеге Олимпиады принимали участие сразу трое украинцев - Богдан-Иван Городиский, Николай Нижнык и Александр Ситковский. Всего же участвовали 106 спортсменов. Но финишировать смогли лишь 76. Среди тех, кто не дошел до финиша - все трое украинцев. Это впервые за 17 лет, когда украинские бегуны не завершили марафон Олимпиады.

Предпоследние в командном многоборье по художественной гимнастике

Еще одним видом спорта, где сегодня была представлена Украина, было командное многоборье в художественной гимнастике. Наши девушки в составе Мариолы Бондарчук, Дарьи Дуды, Евы Мелещук, Анастасии Возняк и Марии Высочанской заняли предпоследнее седьмое место, набрав 37.250 балла. Чемпионками стали болгарки с 44.550 баллами.

Церемония закрытия

Знаменосцем Украины на церемонии закрытия Олимпиады стала Людмила Лузан, которая в Токио завоевала две медали в гребле на каноэ - "бронза" в одиночке на 200 метров и "серебро" в двойке на 500.

"Для меня это очень большая честь. Честно скажу, не ожидала. Когда мне об этом сообщили, я прыгала от счастья. Хочу сказать, что я тоже не ожидала, что все так сложится для меня в Токио и я смогу завоевать две из двух возможных для меня олимпийских наград. Это невероятно", - поделилась впечатлениями Лузан.

Несмотря на то, что много украинских спортсменов уже вернулись на родину, но и на церемонии закрытия Украина была представлена достаточно - тут были и серебряные призеры в боксе и велотрека Александр Хижняк и Елена Старикова, бронзовая медалистка в прыжках в высоту Ярослава Магучіх с Юлией Левченко и Ирина Геращенко, а также "бронзовый" состав Украины в артистическом плавании.

На старте церемонии на Олимпийский стадион вышли знаменосцы с флагами своих стран. После было шоу в японском стиле, куча фейерверков, а также прошло и последнее награждение - медали вручили победителям марафона. После Олимпийских огонь потушили, а эстафету передали в Париж, где уже через три года состоятся 33-е Олимпийские игры.

Demon Slayer Theme Song at the Closing Ceremony #Olympics pic.twitter.com/bLqY5kRevJ — Dan (@Dani___Alves) August 8, 2021

#NBCOlympics #Tokyo2020



Tokyo says "arigato" with spectacular Closing Ceremony fireworks Tokyo Olympics NBC Sports pic.twitter.com/YLSIBE7ZVd — Pitbull (@Willian87420216) August 8, 2021

Фото: церемония закрытия Олимпиады в Токио (noc-ukr.org)