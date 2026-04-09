Путін оголосив великоднє перемир'я з Україною

22:13 09.04.2026 Чт
1 хв
Російський диктатор уже дав наказ своїм військам
aimg Іван Носальський
Путін оголосив великоднє перемир'я з Україною Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)

Російський диктатор Володимир Путін зважився на перемир'я з Україною на Великдень. Воно почнеться вже 11 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кремля.

"У зв'язку з православним святом Великодня, що наближається, оголошується перемир'я з 16:00 11 квітня до кінця дня 12 квітня 2026 року", - сказано в повідомленні Кремля.

Своєму міністру оборони Андрію Бєлоусову, начальнику генштабу Валерію Герасимову голова Кремля вже наказав "зупинити бойові дії на всіх напрямках" на цей період.

Як додали в Кремлі, Москва "виходить з того, що Україна наслідуватиме приклад РФ".

Ініціатором перемир'я є Україна

Нагадаємо, ще наприкінці березня президент України Володимир Зеленський заявив, що він готовий до перемир'я з Росією на Великодні свята.

За його словами, за 2-3 дні припинення вогню Росія не зможе зміцнити своїх позицій на фронті, тому на бої така ініціатива не вплине.

Реагуючи на таку ініціативу, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков вигадав, що чіткої ініціативи від України щодо перемир'я нібито не було.

Вже сьогодні, 9 квітня, Пєсков додав, що глава Кремля Володимир Путін поки не приймав рішення щодо великоднього перемир'я.

Новина доповнюється...

Володимир Путін Російська Федерація Кремль Перемир'я Росії та України Війна в Україні
Новини
Аналітика
Втрати росіян на Донбасі зросли втричі, а просування мінімальне: інтерв'ю з Палісою
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Втрати росіян на Донбасі зросли втричі, а просування мінімальне: інтерв'ю з Палісою