Тысячи атак за два дня. В Генштабе посчитали, как Россия "придерживалась" пасхального перемирия

Армия РФ за время "пасхального перемирия" более 10 тысяч раз атаковала украинские позиции - дронами и штурмами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

С начала "пасхального перемирия" зафиксировано 10 721 нарушение режима прекращения огня со стороны России.

Что происходило на фронте

Только 12 апреля на фронте произошло 107 боевых столкновений. Горячее всего - на Покровском направлении.

За тот же день россияне задействовали:

7702 дрона-камикадзе

1202 обстрела населенных пунктов и позиций ВСУ, из них 20 - из реактивных систем залпового огня.

Чем атаковали за все время "перемирия"

Ракет, управляемых авиабомб и "Шахедов" не было. Но РФ использовала другое оружие:

9035 ударов дронами-камикадзе, среди них: "Италмас", "Ланцет", "Молния" - 2205; FPV-дроны - 6830

1567 обстрелов позиций

119 штурмовых действий.

Что известно о "пасхальном перемирии"

Глава Кремля Владимир Путин в ответ на предложение Украины объявил о перемирии 11 апреля - оно должно было действовать с 16:00 того дня и до конца суток 12 апреля. В Москве заявили, что "рассчитывают на зеркальные действия со стороны Украины".

Министерство иностранных дел Украины отметило, что предложение президента Владимира Зеленского о прекращении огня на Пасху "имеет шанс на воплощение в жизнь", а длительное перемирие "проложило бы путь к настоящей дипломатии и завершению этой войны".

Украина предлагала продлить перемирие и после Пасхи.