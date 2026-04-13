Тысячи атак за два дня. В Генштабе посчитали, как Россия "придерживалась" пасхального перемирия
Армия РФ за время "пасхального перемирия" более 10 тысяч раз атаковала украинские позиции - дронами и штурмами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
С начала "пасхального перемирия" зафиксировано 10 721 нарушение режима прекращения огня со стороны России.
Что происходило на фронте
Только 12 апреля на фронте произошло 107 боевых столкновений. Горячее всего - на Покровском направлении.
За тот же день россияне задействовали:
- 7702 дрона-камикадзе
- 1202 обстрела населенных пунктов и позиций ВСУ, из них 20 - из реактивных систем залпового огня.
Чем атаковали за все время "перемирия"
Ракет, управляемых авиабомб и "Шахедов" не было. Но РФ использовала другое оружие:
- 9035 ударов дронами-камикадзе, среди них: "Италмас", "Ланцет", "Молния" - 2205; FPV-дроны - 6830
- 1567 обстрелов позиций
- 119 штурмовых действий.
Что известно о "пасхальном перемирии"
Глава Кремля Владимир Путин в ответ на предложение Украины объявил о перемирии 11 апреля - оно должно было действовать с 16:00 того дня и до конца суток 12 апреля. В Москве заявили, что "рассчитывают на зеркальные действия со стороны Украины".
Министерство иностранных дел Украины отметило, что предложение президента Владимира Зеленского о прекращении огня на Пасху "имеет шанс на воплощение в жизнь", а длительное перемирие "проложило бы путь к настоящей дипломатии и завершению этой войны".
Интересно, что Путин объявил о "перемирии" только после того, как Зеленский публично предложил его первым. Однако Кремль подал это как собственную инициативу.
В прошлом году накануне Пасхи Путин также заявлял о приказе "остановить все боевые действия" - с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Тогда только за один день, 20 апреля, Украина зафиксировала более 2 тысяч нарушений.