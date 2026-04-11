ua en ru
Сб, 11 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Не лише на Великдень: Україна запропонувала РФ продовжити перемир'я, - Зеленський

12:25 11.04.2026 Сб
2 хв
Водночас ЗСУ готові до будь-якого розвитку подій
aimg Тетяна Степанова
Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

Україна запропонувала Росії продовжити режим припинення вогню й після Великодня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

За його словами, Україна буде дотримуватися режиму тиші та діятиме виключно дзеркально. Відсутність російських ударів у небі, на землі та на морі означатиме відсутність українських відповідей.

Зеленський зазначив, що українська армія готова до будь-якого розвитку подій на фронті.

"Україна неодноразово пропонувала Росії різні формати припинення вогню, і ми вважаємо, що Великдень має бути часом тиші та безпеки. Припинення вогню на Великдень могло б стати і початком реального руху до миру - з нашої сторони відповідна пропозиція є", - наголосив президент.

Він також обговорив з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирськимп орядок дій українських підрозділів в умовах припинення вогню.

"Також інформація про дзеркальний характер наших дій та можливе продовження припинення вогню і після Великодня була доведена до російської сторони", - додав Зеленський.

Великоднє перемир'я

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін зважився на перемир'я з Україною на Великдень. Воно діятиме з 16:00 11 квітня до кінця дня 12 квітня.

Своєму міністру оборони Андрію Бєлоусову, начальнику генштабу Валерію Герасимову глава Кремля вже наказав "зупинити бойові дії на всіх напрямках" на цей період.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до дзеркальних кроків у відповідь на оголошене Росією великоднє перемир’я.

Зеленський наголосив, що Україна неодноразово пропонувала припинення вогню на час Великодніх свят і тепер діятиме відповідно.

Додамо, раніше Росія заявила, що не буде продовжувати великоднє перемир'я. Водночас у Кремлі назвали цинічну умову, за якої "мир може наступити сьогодні".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Перемир'я Росії та України Режим припинення вогню Війна в Україні
Новини
Росіяни будують нову базу для пуску "Шахедів": розкрито місце та деталі
Росіяни будують нову базу для пуску "Шахедів": розкрито місце та деталі
Аналітика
100 днів у владі. Як Буданов змінює Офіс президента і шукає союзників на Банковій
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч 100 днів у владі. Як Буданов змінює Офіс президента і шукає союзників на Банковій