Тисячі абонентів пішли: один із мобільних операторів втратив рекордну кількість клієнтів
У березні 2026 року українці масово змінювали мобільних операторів, зберігаючи свої номери. Загалом за цей період зафіксували 59 177 переходів, при цьому одна з мереж втратила рекордну кількість абонентів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НКЕК.
Головне:
- Масштаб міграції: За березень зафіксовано 59 177 переходів між мережами зі збереженням номера.
- Антилідер: Найбільший відтік відчув Vodafone, від якого пішли 29 375 клієнтів. "Київстар" втратив 21 297 абонентів.
- Головний вигодонабувач: Лідером симпатій став lifecell - до нього перейшли 38 857 нових користувачів.
- Чистий приріст: Лише два оператори закінчили місяць "у плюсі": lifecell (+30 470) та "ТриМоб" (+10).
- Малі мережі: "Інтертелеком" та "ТриМоб" практично не відчули коливань.
Хто втратив найбільше абонентів
Найбільший відтік користувачів зафіксовано у Vodafone - мережу залишили 29 375 абонентів. Також значні втрати має "Київстар" - від нього перейшли 21 297 клієнтів.
Менше користувачів втратили:
- lifecell - 8 387 абонентів;
- "Інтертелеком" - 87;
- "ТриМоб" - 31.
Куди переходили українці
Лідером за кількістю нових абонентів став lifecell - до нього перенесли 38 857 номерів.
Інші оператори отримали:
- "Київстар" - 12 257 номерів;
- Vodafone - 7 984;
- "ТриМоб" - 41;
- "Інтертелеком" - 38.
За підсумками місяця лише два оператори змогли збільшити абонентську базу.
Найбільший приріст показав lifecell - додалися 30 470 користувачів. Невелике зростання також зафіксовано у "ТриМоб" - з’явилося 10 нових абонентів.
Раніше РБК-Україна розповідало, як працює мобільний зв’язок в Україні під час блекаутів. Базові станції можуть тримати зв’язок від кількох годин до понад трьох діб: спочатку завдяки акумуляторам (4-8 годин), а при тривалих відключеннях - за рахунок генераторів, що суттєво підвищило стійкість мереж порівняно з 2022 роком.
Також ми розповідали, що на головному залізничному вокзалі Львова розпочали відкрите тестування мережі 5G, яка забезпечує швидший і стабільніший інтернет навіть при великому навантаженні - до 1,9 Гбіт/с, без необхідності додаткових налаштувань для користувачів. Це друга локація в місті, де працює 5G. Першу запустили у січні 2026 року.