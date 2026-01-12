Перший 5G запустили у Львові: де можна підключитися і які міста на черзі

Сьогодні, 12 січня, у центрі Львова запустили пілот 5G. Наступними містами стануть Бородянка та Харків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та дописи Vodafone і Київстар .

Федоров пояснив, що головною перевагою цієї технології є швидкість передавання даних, яка становить близько 500 Мбіт/с на абонента.

"Львів стає технологічною лабораторією, яка допоможе нам відпрацювати всі технічні моменти перед національним запуском. Місто має один із найвищих показників проникнення 5G-ready смартфонів в Україні. Наразі у Львові збудовано 20+ базових станцій 5G", - йдеться у його заяві.

Міністр зазначив, що у січні 5G запрацює в Бородянці, у лютому - в Харкові, після чого він з'явиться і в інших містах України.

"Поки ворог намагається зруйнувати нашу інфраструктуру, ми продовжуємо модернізувати й будувати Україну на базі найсучасніших технологій. Запуск пілоту 5G - чіткий сигнал світу, що Україна рухається до майбутнього", - підкреслив Федоров.

Vodafone і Київстар розповіли, як підключитись

Всі абоненти оператора зі смартфонами з підтримкою 5G можуть скористатись 5G без підключення додаткових послуг.

"Трафік тарифікується як в 4G. Перевірити підтримку 5G вашої SIM-карти просто: набираєте *222# - і отримуєте відповідь. Якщо ваша картка працює в 4G, буде підтримувати і 5G. Якщо ваш телефон підтримує 5G, перевірте в налаштуваннях чи обраний тип мережі "5G", - йдеться у заяві оператора.

В Київстар зазначили, що для підключення до мережі 5G необхідно мати смартфон із підтримкою технології та знаходитися в зоні покриття.